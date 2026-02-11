قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«فرايبورج» يخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا بعد مواجهة ماراثونية أمام «هيرتا برلين»
46 ألف مُشجّع يُدعّمون الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
ترقب حذر للقمة السابعة .. نتنياهو يحمل معلومات استخباراتية بشأن إيران إلى ترامب
شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة
60 مليون جنيه.. «الشريعي» يكشف مفاوضات سيد عبدالحفيظ لضم مصطفى شكشك
وليد سليمان: معايشة ألمانيا أكدت قوة منظومة التدريب بالنادي الأهلي
لا أسلحة نووية أو صواريخ .. ترامب يُصعّد لهجته تجاه إيران: ترغب في إبرام اتفاق
«كهربا» لن يستمر بعد الموسم .. وإنبي يوضح خطة التعاقد معه
الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء
كندا تُندّد بإجراءات إسرائيل لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية
«هنعمل اللي اتحاد الكرة يقول عليه».. «البطاوي» يكشف موقف سيراميكا من تأجيل مباراة الزمالك
عبدالله السعيد «حالة مختلفة».. طارق طه يُشيد باحترافيته داخل الملعب ويكشف أسرار نجاح بيراميدز
مرأة ومنوعات

برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026: حافظ على هدوئك

برج الدلو
برج الدلو
حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو

محمد هنيدي ونسرين طافش واوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026



كن واضحًا، واحتفظ بالاقتراحات الجيدة، وتابعها بلطف. رسالة قصيرة أو مكالمة هاتفية قد تُمهّد الطريق لسلسلة من الفوائد. حافظ على ودّك وواقعيتك لتحقيق مكاسب ثابتة قريبًا.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا

إذا كان لديك شريك، فخطط لنشاط بسيط تستمتعان به معًا، مثل نزهة قصيرة أو هواية مشتركة إذا كنت أعزبًا، فابتسم وابدأ حديثًا لطيفًا؛ فقد تتحول الصداقة الجديدة إلى علاقة أعمق. تجنب الجدال على أتفه الأمور.


برج الدلو الوظيفي اليوم

إذا ظهر عرض جديد، تحقّق من التفاصيل قبل اتخاذ القرار. استخدم عادات ثابتة مثل القوائم والتذكيرات للالتزام بالمواعيد النهائية. ستبني الأعمال الصغيرة والموثوقة سمعة طيبة، وقد تُتيح لك فرصة قيّمة في المستقبل القريب إذا واصلت المحاولة وحافظت على هدوئك.

‏توقعات برج الدلو صحيا



قد يعاني بعض الذين يعانون من مشاكل في القلب من مضاعفات، وسيحتاجون إلى رعاية طبية ستكون هناك مشاكل مرتبطة بالجلد والأسنان.  

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

تجنب إقراض مبالغ كبيرة وأجّل عمليات الشراء الكبيرة حتى تتأكد من التفاصيل، يمكنك الحصول على دخل إضافي بسيط من هواية أو عمل جزئي، راقب فواتيرك الشهرية وتخلص من تكلفة واحدة غير ضرورية.

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

المستشار محمود حلمي الشريف

وزير العدل الجديد.. من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟

اليابان

اليابان : قلقون بشدة إزاء تسريع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

أرشيفية

الرئيس الكولومبي يعلن نجاته من محاولة اغتيال بعد تحذيرات أمنية

أرشيفية

اضطرابات واسعة متوقعة في رحلات لوفتهانزا بسبب إضراب مرتقب

بالصور

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

