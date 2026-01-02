تحديث OxygenOS 16 يصل إلى أجهزة وان بلس.. تعرف على الأجهزة المدعومة

تسير عملية توزيع تحديث OxygenOS 16 بسلاسة، والأهم من ذلك أنها تسير وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث حصلت العديد من الأجهزة على التحديث قبل الموعد الرسمي، حتى الآن، تم طرح النظام المعتمد على أندرويد 16 لمعظم الهواتف الرائدة المؤهلة، بالإضافة إلى العديد من الهواتف المتوسطة.

فيما يلي قائمة بالأجهزة من وان بلس التي بدأت في تلقي تحديث OxygenOS 16 الثابت، والذي يعتمد على أندرويد 16، راجع القائمة أدناه لمعرفة ما إذا كان التحديث متاحا لجهازك.

قائمة هواتف وان بلس التي تحصل على تحديث OxygenOS 16 الثابت

OnePlus Open

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13S

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Pad 3

OnePlus Pad 2

لقد بدأت وان بلس في طرح تحديث OxygenOS 16 للأجهزة المذكورة أعلاه، نظرا لأن التوزيع يتم على دفعات، قد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى يصل التحديث إلى جميع الأجهزة عبر المناطق المختلفة.

كيفية التحقق من التحديث

ستتلقى إشعارا على جهازك عندما يكون التحديث متاحا، كما يمكنك التحقق يدويا من التحديثات عبر التوجه إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديثات البرمجيات.

يعتبر OxygenOS 16 تحديثا كبيرا بحجم تنزيل يتجاوز عدة جيجابايتات، لضمان ترقية سلسة إلى OxygenOS 16، تأكد من أن جهازك يحتوي على 5-6 جيجابايت من المساحة الداخلية الحرة على الأقل وبطارية بنسبة 40% على الأقل، ولضمان حماية إضافية، يفضل أن تقوم بإنشاء نسخة احتياطية من بياناتك الهامة.

يشار إلى أن شركة وان بلس، قات بإطلاق تحديث OxygenOS 16 المبني على أندرويد 16 لهاتف OnePlus 11 الذي تم إطلاقه عام 2023، مؤخرا مواصلة بذلك سلسلة التحديثات لهواتفها السابقة مثل OnePlus 13 وOnePlus 12 وOnePlus Open.