قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن
غرامة 1500 جنيه عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
أكثر الأبراج حظا في 2026.. عام الفرص الكبيرة والتحولات المصيرية
محمود شوقي: منتخب مصر منضبط وحالة حذر من بنين في ثمن نهائي أمم إفريقيا
سعر عيار 24 اليوم 2-1-2026
خبير: حظر 37 منظمة إنسانية محاولة إسرائيلية لتحويل غزة إلى مكان طارد للمعيشة
قمر الذئب.. أول بدر للقمر في العام الجديد 2026
بعد 15 عاما على الرحيل.. تقرير التشريح يكشف أسرارا صادمة في جسد مايكل جاكسون
أعلى سعر دولار اليوم 2-1-2026
كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة
أستاذ اقتصاد: الذهب يتحول إلى خيار استثماري يجمع بين الأمان والنمو المالي
بين الإحلال والتقييم.. الري تستهدف 2700 منشأ مائي لرفع كفاءة المنظومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث OxygenOS 16 يصل إلى أجهزة وان بلس.. تعرف على الأجهزة المدعومة

تحديث OxygenOS 16
تحديث OxygenOS 16
شيماء عبد المنعم

تسير عملية توزيع تحديث OxygenOS 16 بسلاسة، والأهم من ذلك أنها تسير وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث حصلت العديد من الأجهزة على التحديث قبل الموعد الرسمي، حتى الآن، تم طرح النظام المعتمد على أندرويد 16 لمعظم الهواتف الرائدة المؤهلة، بالإضافة إلى العديد من الهواتف المتوسطة.

فيما يلي قائمة بالأجهزة من وان بلس التي بدأت في تلقي تحديث OxygenOS 16 الثابت، والذي يعتمد على أندرويد 16، راجع القائمة أدناه لمعرفة ما إذا كان التحديث متاحا لجهازك.

قائمة هواتف وان بلس التي تحصل على تحديث OxygenOS 16 الثابت

OnePlus Open

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13S

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Pad 3

OnePlus Pad 2

لقد بدأت وان بلس في طرح تحديث OxygenOS 16 للأجهزة المذكورة أعلاه، نظرا لأن التوزيع يتم على دفعات، قد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى يصل التحديث إلى جميع الأجهزة عبر المناطق المختلفة.

كيفية التحقق من التحديث

ستتلقى إشعارا على جهازك عندما يكون التحديث متاحا، كما يمكنك التحقق يدويا من التحديثات عبر التوجه إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديثات البرمجيات.

يعتبر OxygenOS 16 تحديثا كبيرا بحجم تنزيل يتجاوز عدة جيجابايتات، لضمان ترقية سلسة إلى OxygenOS 16، تأكد من أن جهازك يحتوي على 5-6 جيجابايت من المساحة الداخلية الحرة على الأقل وبطارية بنسبة 40% على الأقل، ولضمان حماية إضافية، يفضل أن تقوم بإنشاء نسخة احتياطية من بياناتك الهامة.

يشار إلى أن شركة وان بلس، قات بإطلاق تحديث OxygenOS 16 المبني على أندرويد 16 لهاتف OnePlus 11 الذي تم إطلاقه عام 2023، مؤخرا مواصلة بذلك سلسلة التحديثات لهواتفها السابقة مثل OnePlus 13 وOnePlus 12 وOnePlus Open.

تحديث OxygenOS 16 هواتف وان بلس تحديث وان بلس الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تذاكر مترو الأنفاق

بعد بيان وزارة النقل.. رسميا أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

منحة عيد الميلاد

1500 جنيه لكل فرد.. آخر موعد لصرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة

جثة

أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة

أمطار

الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

ترشيحاتنا

نيسان باترول

الجيل السابع.. ماذا تقدم نيسان باترول الرياضية الجديدة؟

هاتف آيفون برو

شاشة بلا فتحات.. آيفون 20 برو يلوح بثورة جديدة في الهواتف الذكية

دفسك اي 5 موديل 2026

مواصفات دفسك أي 5 موديل 2026 الجديدة

بالصور

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد