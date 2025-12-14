قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام
اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية كجهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة المعملية | تفاصيل
«القاهرة الإخبارية» تعرض أول صورة لمنفذ إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا بسيدني
رحلة عمرة وإعلانات.. تفاصيل زيارة محمد صلاح إلى مدينة جدة
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
الزراعيين: الدولة المصرية نجحت في تحقيق 10 مليارات دولار صادرات غذائية
لتفادي الغرامة.. أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
رقم قياسي ورد جميل.. ماذا قدم محمد صلاح في ليلة الوداع المحتمل؟
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار استهدف احتفالا يهوديا بعيد الحانوكا في سيدني
هيمن عبد الله: خطة وطنية لسد فجوة الاستيراد وتعميق الصناعة
"لو مش عايزني ارموني في الزبالة".. أحمد السقا يرد على هجوم الجمهور بعد دعمه لـ محمد صلاح
وكيل الأزهر وأمين البحوث يتفقدان انطلاق المرحلة الثانية من اختبارات الابتعاث العام
بطارية 7000 مللي أمبير وشاشة مذهلة .. إليك مواصفات هاتف ون بلس 15R

لمياء الياسين

أعلنت ون بلس تدريجياً عن المواصفات الرئيسية لهاتف ون بلس 15R، المقرر الكشف عنه في 17 ديسمبر . وقد أكدت الشركة مؤخراً أن الهاتف سيحتوي على كاميرا أمامية مُحسّنة، بنفس دقة كاميرا ون بلس 15.

تم التأكيد رسميًا على أن هاتف OnePlus 15R سيأتي بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي. تُعد هذه الكاميرا الأكثر تطورًا في سلسلة هواتف R، ما يُمثل ترقية كبيرة، حيث كان هاتف OnePlus 13R من العام الماضي مزودًا بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.
تتميز الكاميرا الأمامية لهاتف 15R بقدرتها على تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. ويُعدّ هذا تحسينًا ملحوظًا، إذ كانت الكاميرا الأمامية لهاتف 13R تقتصر على دقة 1080p. كما زُوّد هاتف 15R بمحرك DetailMax، الذي يوفر خوارزميات متطورة للتصوير الحسابي تُحسّن جودة الصور الملتقطة.

ميزات هاتف OnePlus 15R

بفضل كاميرا السيلفي الجديدة، يُضاهي هاتف OnePlus 15R هاتف OnePlus 15، الذي سيحتوي أيضاً على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي. بينما يعتمد هاتف OnePlus 15 على مستشعر Sony IMX709 لكاميرا السيلفي، تشير الشائعات إلى أن هاتف OnePlus 15R سيُزود بمستشعر OmniVision لكاميرته الأمامية.

أكدت الشركة حتى الآن أن شاشة هاتف OnePlus 15R تدعم دقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز. ويحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس وبطارية بسعة 7400 مللي أمبير مع شحن بقوة 80 واط . كما يتميز بنظام تشغيل OxygenOS 16، وزر Plus، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وهيكل مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/69. وسيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأسود والأخضر والبنفسجي.

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

بسبب السوسة .. تحذير رسمى من أزمة فى محصول الطماطم خلال أسابيع

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

«ميراث النار».. حكاية أشقاء أودعوا شقيقتهم مصحة نفسية للاستيلاء على أموالها بالحيرة

ميراث النار .. حكاية إخوات أودعوا شقيقتهم مصحة لنهب أموالها بالحيرة

قبل كأس الأمم الإفريقية| رسالة نارية من أحمد السقا لمدرب منتخب مصر.. ماذا قال؟

هل يختار الله من يصلي الفجر؟ كن واحدًا منهم بهذا الأمر

برلماني: مصر تعزز دورها القاري بإنشاء مركز التجارة الإفريقي بالعاصمة الجديدة

رئيس سياحة النواب: مصر لديها 30 محمية طبيعية تؤهلها لاحتلال مكانة أكبر على الخريطة العالمية

نائبة: الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يسهم في زيادة زوار مصر

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

