بطارية 7000 مللي أمبير وشاشة مذهلة .. إليك مواصفات هاتف ون بلس 15R

أعلنت ون بلس تدريجياً عن المواصفات الرئيسية لهاتف ون بلس 15R، المقرر الكشف عنه في 17 ديسمبر . وقد أكدت الشركة مؤخراً أن الهاتف سيحتوي على كاميرا أمامية مُحسّنة، بنفس دقة كاميرا ون بلس 15.

مواصفات هاتف OnePlus 15R

تم التأكيد رسميًا على أن هاتف OnePlus 15R سيأتي بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي. تُعد هذه الكاميرا الأكثر تطورًا في سلسلة هواتف R، ما يُمثل ترقية كبيرة، حيث كان هاتف OnePlus 13R من العام الماضي مزودًا بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

تتميز الكاميرا الأمامية لهاتف 15R بقدرتها على تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. ويُعدّ هذا تحسينًا ملحوظًا، إذ كانت الكاميرا الأمامية لهاتف 13R تقتصر على دقة 1080p. كما زُوّد هاتف 15R بمحرك DetailMax، الذي يوفر خوارزميات متطورة للتصوير الحسابي تُحسّن جودة الصور الملتقطة.

مواصفات هاتف OnePlus 15R

ميزات هاتف OnePlus 15R

بفضل كاميرا السيلفي الجديدة، يُضاهي هاتف OnePlus 15R هاتف OnePlus 15، الذي سيحتوي أيضاً على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي. بينما يعتمد هاتف OnePlus 15 على مستشعر Sony IMX709 لكاميرا السيلفي، تشير الشائعات إلى أن هاتف OnePlus 15R سيُزود بمستشعر OmniVision لكاميرته الأمامية.

أكدت الشركة حتى الآن أن شاشة هاتف OnePlus 15R تدعم دقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز. ويحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس وبطارية بسعة 7400 مللي أمبير مع شحن بقوة 80 واط . كما يتميز بنظام تشغيل OxygenOS 16، وزر Plus، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وهيكل مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/69. وسيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأسود والأخضر والبنفسجي.