بيطري الشرقية يحصن 142 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية و العمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلي ، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور و الأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة و السمكية.

وتنفذاً لتوجيهات المحافظ قامت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري من خلال (إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية ) ، بتحصين (٥٢ ألف) طائر بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور ، و (٤١ ألف و ٥٠٠ ) طائر بالحضانات ، و عدد (٩٩٤٥) طائر للحماية من مرض إنفلونزا الطيور فى نطاق البؤر ، و عدد (٣٩ ألف و ٤٥٠) طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى ، بإجمالي تحصين ( ١٤٢ ألف و ٨٩٥ ) طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على ( ١٨٧٥) منزل بالقرى والمدن و مزارع الدواجن ، كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن (١٣٦) مزرعة من خلالها تم أخذ مسحات للفحص ( ٨٠٧ مسحة ) ، لإجمالي عدد طيور (مليون و ٧٠ ألف و ٥١٨) طائر و تمت المتابعة الصحية البيطرية لـ (١٩) مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى( إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية ) قامت بتنظيم (٤٠٩) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ( ٦١٦) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و (٧٥) لقاء مكتبى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.