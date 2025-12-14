بتكلفة 13 مليون جنيه.. إنشاء مبنى مجمع خدمات رئاسة مدينة كفر صقر

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسعي جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم للحصول على كافة الخدمات اليومية بسهولة ويسر وذلك من خلال التوسع في إنشاء مجمعات خدمية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.

وفي هذا السياق تابع المحافظ مع العميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الإنشاء الجارية لمبني مجمع خدمات رئاسة مدينة كفر صقر الجديد والمقام على مساحة ٨٠م من إجمالي ١٠٠٠ م وبتكلفة ١٣ مليون و ٥٧١ ألف جنية مليون جنية بغرض ضم المصالح والمكاتب الحكومية في مكان لتوفير الوقت والجهد على المواطنين لإنهاء مصالحهم.

أوضح وكيل وزارة الإسكان أن مجمع المصالح الحكومية بكفر صقر مكون من بدروم و ٥ أدوار علوية لتقديم كافة الخدمات الحكومية لأبناء المدينة والقري التابعة لها دون تحمل مشقة وأعباء التنقل من مكان لآخر للحصول على الخدمة.

أكد المحافظ علي وكيل وزارة الإسكان بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة كفر صقر بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتذليل كافة العقبات أمام أستكمال الأعمال ونهوها طبقاً للجدول الزمني المحدد وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء توصيل المرافق لمجمع الخدمات والأستفادة منه في الإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداة لأبناء المركز.