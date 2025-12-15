مبادرة وطنية لتعزيز الوعي الصحي لدى الحوامل.. تفاصيل

شهدت القاهرة فعالية صحفية موسعة للإعلان عن مبادرة توعوية جديدة تحمل شعار "حماية من قبل أول نفس"، تستهدف رفع الوعي الصحي لدى النساء الحوامل وتسليط الضوء على أهمية الوقاية والمتابعة الطبية المنتظمة منذ بداية الحمل.

جاءت المبادرة في إطار تعاون بين مؤسسات طبية مصرية وخبراء في صحة الأم والطفل، بهدف تعزيز المعرفة الصحية والحد من المخاطر التي قد تهدد الأم أو الجنين.

وتضمنت الفعالية عرض رسائل توعوية تركز على أهمية الكشف المبكر، وضرورة التزام الحوامل بمتابعة الحالة الصحية خلال شهور الحمل المختلفة إضافة إلى مناقشات موسعة شارك فيها عدد من المتخصصين الذين تناولوا أحدث التوصيات العلمية وأساليب الرعاية الوقائية وفق المعايير الطبية الحديثة.

وشهد الحدث حضورًا إعلاميًا كبيرًا يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا صحة المرأة ودور المبادرات المجتمعية في نشر الوعي.

وأكد المشاركون من فايزر العالمية أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو دعم الحوامل معرفيًا وصحيًا، من خلال توفير معلومات دقيقة ومبسطة تساهم في تجنب المضاعفات وتعزيز صحة الأم والجنين.