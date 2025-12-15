قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
بلوم على منى زكي.. أبرز ما قاله محمد صبحي عن فيلم الست وواقعة السائق
مبادرة وطنية لتعزيز الوعي الصحي لدى الحوامل.. تفاصيل

أحمد عبد القوى

شهدت القاهرة فعالية صحفية موسعة للإعلان عن مبادرة توعوية جديدة تحمل شعار "حماية من قبل أول نفس"،  تستهدف رفع الوعي الصحي لدى النساء الحوامل وتسليط الضوء على أهمية الوقاية والمتابعة الطبية المنتظمة منذ بداية الحمل.

 جاءت المبادرة في إطار تعاون بين مؤسسات طبية مصرية وخبراء في صحة الأم والطفل، بهدف تعزيز المعرفة الصحية والحد من المخاطر التي قد تهدد الأم أو الجنين.

وتضمنت الفعالية عرض رسائل توعوية تركز على أهمية الكشف المبكر، وضرورة التزام الحوامل بمتابعة الحالة الصحية خلال شهور الحمل المختلفة إضافة إلى مناقشات موسعة شارك فيها عدد من المتخصصين الذين تناولوا أحدث التوصيات العلمية وأساليب الرعاية الوقائية وفق المعايير الطبية الحديثة.

  وشهد الحدث حضورًا إعلاميًا كبيرًا يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا صحة المرأة ودور المبادرات المجتمعية في نشر الوعي.

وأكد المشاركون من فايزر العالمية  أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو دعم الحوامل معرفيًا وصحيًا، من خلال توفير معلومات دقيقة ومبسطة تساهم في تجنب المضاعفات وتعزيز صحة الأم والجنين. 

مراه صحة امراه

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

تحذير.. انتبهي للفراخ البيضاء والبانيه قبل الشراء

مبادرة وطنية لتعزيز الوعي الصحي لدى الحوامل.. تفاصيل

داليا مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

