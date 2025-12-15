إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب

قال جمال الوصيف، مراسل القاهرة الإخبارية في الرياض، إن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب شهدت منذ الصباح الباكر إقبالاً ملحوظاً من المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث توافد الناخبون إلى مقر السفارة في الرياض وإلى القنصلية العامة في جدة.

وأوضح الوصيف خلال رسالة على الهواء، أن الإقبال كان كثيفاً منذ الساعات الأولى، رغم أن اليوم يصادف يوم عمل رسمي، ما يعكس حرص أبناء الجالية على ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية، خاصة من محافظات لم تحسم فيها نتائج المرحلة الأولى، مثل محافظة الدقهلية، التي شهدت توافد عدد كبير من الناخبين.

وأشار الوصيف إلى أن السفارة والقنصلية العامة اتخذت كل الإجراءات اللوجستية اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع، حيث تم تجهيز 15 صندوقاً انتخابياً، بالإضافة إلى استخدام أجهزة حاسب لتسجيل الناخبين، وتنسيق الدخول مع السلطات السعودية لضمان انسيابية العملية الانتخابية، مؤكدا أن التنظيم كان شاملاً منذ بداية العملية وحتى وصول الناخبين إلى مقار اللجان، ما ساهم في ضمان انسيابية التصويت وسهولة ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري.