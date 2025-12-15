الغردقة تستضيف كأس السوبر المصري للسلة بين الأهلي والاتحاد

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، إقامة كأس السوبر المصري بين الأهلي و الاتحاد السكندري في مدينة الغردقة .

وشهدت الأيام الماضية معاينة أكثر من صالة من قبل الاتحاد المصري للسلة لاستضافة كأس السوبر المصري بين الأهلي الاتحاد السكندري قبل أن يتم الاستقرار في النهاية على إقامته بالغردقة.

يذكر أن كأس السوبر المصري رجال يقام يوم 28 ديسمبر الجاري وتجمع المباراة الأهلي بطل الدوري والاتحاد بطل كأس مصر.

ووجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبات الفريق الأول لكرة السلة والجهاز الفني والإداري والطبي؛ بعد التتويج المستحق ببطولة إفريقيا للأندية، التي انتهت فاعلياتها مساء اليوم.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز والمستوى الفني والعزيمة التي تحلت بها اللاعبات طوال مشوار البطولة، وأسهمن في التتويج باللقب، ومن قبلها الفوز أيضًا ببطولة دوري المرتبط.

وأكد أن هذه الإنجازات تأتي تتويجًا للعمل الجماعي والتطوير المستمر الذي يشهده قطاع النشاط الرياضي.

وأوضح أن الفوز ببطولة أفريقيا لكرة السلة يُحمِّل عناصر الفريق مسئولية كبيرة نحو إسعاد جماهير الأهلي التي تدعم فرق النادي المختلفة، وتمثل السند الدائم في كل النجاحات.