قرار عاجل بشأن عاطل أنهى حياة طفل زوجته بسبب البكاء

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طفل زوجته بعد وصلة ضرب وتعذيب والتخلص من جثته بإلقائها في منطقة زراعية بدائرة مركز شرطة كرداسة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفل رضيع وسط منطقة زراعية بكرداسة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم مناظرة الجثة ونقلها إلى المشرحة.

بإجراء التحريات تبين أن زوج والدة الطفل أنهى حياته، بسبب بكائه، ثم قرر التخلص من الجثة بمكان العثور عليها، خشية اكتشاف جريمته.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.