حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل مثيرة في اتهام شاب بقتل شقيقته خنقا داخل شقتها بمنطقة العمرانية.

وأشارت التحريات إلى اكتشاف المتهم حمل شقيقته من طليقها حيث مارسا الحرام سويا بعد طلاقهما فحملت سفاحا، فور علم المتهم ثار غضبها وتشاجر مع شقيقته ثم أطبق يديه على رقبتها ولم يتركها إلا جثة هامدة.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية على جثة سيدة دون ملابس، بها آثار خنق في منطقة العمرانية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وبالانتقال والفحص تبين أن شقيق السيدة أنهى حياتها خنقا بإشارب، بعدما علم بحملها من طليقها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق .