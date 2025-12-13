قرار بشأن تعدي ولية أمر وزوجها على مشرفة باص مدرسة بالعمرانية

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس رجل وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتعدي على مشرفة أتوبيس مدرسي بمنطقة العمرانية، بسبب اعتراضهما على قيام المشرفة بتوبيخ ابنتهما داخل الباص.

تفاصيل الواقعة

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وتفاصيلها.

وأوضحت التحقيقات أن المشرفة كانت تقوم بالإشراف على التلميذة لأول مرة، وأثناء إعادة الطفلة إلى منزلها فوجئت بوالدة الطفلة تنتظرها، وعقب وصول الأتوبيس، قامت ولية الأمر بالتعدي على المشرفة وسحلها من أعلى الأتوبيس، فيما منع والد الطفلة المارة من التدخل، بزعم أن المشرفة وبخت ابنتهما.

وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بورود بلاغ للعميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، من مشرفة الأتوبيس بتعرضها للضرب على يد والدة الطفلة.

وتواصل النيابة التحقيق مع المتهمين لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.