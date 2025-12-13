قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد مسلسل دينا الشربيني .. احترس هذه الأشياء تسبب الفشل الكلوي
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات
فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص
بعد ظرف صحي لمتسابق .. الطفل عبدالله يتأهل للمرحلة التالية من دولة التلاوة
يعد الهجوم عليه بسبب فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: صعبت عليا نفسي
تايمز أوف إسرائيل: الرئيس السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع نتنياهو
فيفا يرشّح المصرية شاهندة المغربي للتحكيم في كأس العالم للسيدات بالبرازيل
تفصلنا 8 أيام ..الشتاء يبدأ رسميا في 21 ديسمبر
لميس الحديدي عن محمد صلاح : الملك نزل غيّر المباراة .. ورسالة دعم قوية للمنتخب
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
شركات الطاقة تخفض عدد منصات النفط والغاز للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع
الأقصر على موعد مع إنجاز أثري.. رفع تمثال نادر لأمنحتب الثالث يزن 60 طنًا بكوم الحيتان

الأقصر على موعد مع إنجاز أثري جديد.. رفع تمثال نادر لأمنحتب الثالث يزن 60 طنًا بكوم الحيتان
الأقصر على موعد مع إنجاز أثري جديد.. رفع تمثال نادر لأمنحتب الثالث يزن 60 طنًا بكوم الحيتان
شمس يونس

تعيش الأقصر، ترقبا أثريا جديدا مع اقتراب تنفيذ واحدة من أدق العمليات داخل موقع كوم الحيتان بالبر الغربي، حيث تضع البعثة الأوروبية المشتركة اللمسات الأخيرة قبل رفع وتركيب تمثال ضخم للملك أمنحتب الثالث داخل معبد ملايين السنين، في خطوة تعد إضافة مهمة لمسار إحياء آثار أحد أعظم ملوك الدولة الحديثة.

التمثال المرتقب رفعه يتمتع بقيمة عالية، كونه مصنوعا من حجر الألباستر النادر، ويبلغ وزنه نحو 60 طنا، كما لا تزال بقايا ألوانه الأصلية واضحة، ما يمنحه أهمية فنية وتاريخية كبيرة.

 ويقع التمثال في موقعه الأصلي أمام الصرح الثاني للمعبد، ليعيد تشكيل المشهد المعماري للمعبد كما كان عليه في عصور الازدهار.

مصدر أثري مسؤول أوضح أن البعثة نجحت على مدار سنوات في تجميع مئات الشظايا المتناثرة للتمثال، والتي خضعت لدراسات دقيقة وأعمال توثيق هندسي متقدم، باستخدام برامج ثلاثية الأبعاد ساعدت في إعادة توزيع الأجزاء بدقة، والوصول إلى الشكل النهائي الأقرب للأصل.

وتعتمد عملية الرفع على تقنيات علمية متطورة، أبرزها استخدام الوسائد الهوائية، وهي وسيلة أثبتت نجاحها داخل الموقع منذ عام 2012، لما توفره من أمان كامل أثناء التعامل مع الكتل الحجرية العملاقة. 

ويأتي هذا الإنجاز ضمن مشروع أشمل يهدف إلى ترميم وتجميع عشرات تماثيل الملك أمنحتب الثالث، إلى جانب مئات تماثيل المعبودة سخمت، في محاولة لإعادة الحياة لأحد أهم معابد البر الغربي وإبراز مكانته التاريخية عالميًا.

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

غض البصر

لما أمرنا الله بغض البصر ولم يأمرنا بغض النظر؟

مفتي الجمهورية

دار الإفتاء تطلق «ميثاق الفتوى والكرامة الإنسانية» في الندوة الدولية الثانية.. الاثنين

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يشهد حفل تخرج كليات طب الأسنان

بالصور

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

