القاتل الصامت .. كيف تحمي نفسك وأسرتك من مخاطر تسرب الغاز ؟

لا تزال مشكلة تسرب الغاز، تتسبب في إصابة الكثير من الأشخاص بالاختناق، وقد تؤدي إلى وفاتهم، وهذا ما حدث مع الكثير من الأسر، حيث يصيبهم الاختناق بسبب تسرب الغاز داخل منزلهم، خاصة أثناء النوم.

القاتل الصامت بل يزال يحصد الأرواح

لا تزال حوادث تسرب الغاز تتكرر بين الحين والآخر، وتتعدد تلك الحوادث والقاتل واحد، الذي يًطلق عليه لقب القاتل الصامت، وهو تسرب الغاز بالشقق السكنية، التي تنتهي بسقوط ضحايا، سواء عن طريق التسريب، أو التسبب في اشتعال حريق.

دفعت تلك الحوادث، الى تأكيد الخبراء على أهمية التوعية المستمرة بخطورة تسرب الغاز، ودور ربات المنازل في حماية أسرهن من مخاطر الاختناق، من خلال اتباع إرشادات السلامة واليقظة الدائمة لأي علامات تشير إلى وجود تسرب.

نصائح لحماية أسرتك من كوارث تسرب الغاز

هناك العديد من التعليمات والتوجيهات الخاصة بالتصدي لتلك النوعية من الحوادث، لحماية أفراد أسرتك حال اتباعها، ومنها:

ـ يجب التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب.

ـ يجب إجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

ـ على المواطنين التأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق، منعًا لحدوث أى حريق.

ـ إذا شعرت بانتشار رائحة غاز لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال ثقاب.

ـ قم بغلق مصادر الإشعال القريبة وتجنب إشعال الثقاب والسجائر أو تشغيل مفاتيح الكهرباء.

ـ قم بتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب مع التحوط من قرب نوافذ مطبخ الجار من نوافذ مطبخك.

توصيات الحماية المدنية للوقاية من خطر تسرب الغاز

تناشد إدارة الحماية المدنية، اتخاذ الحيطة والحذر واتباع مجموعة من التعليمات التى توصى بها إدارات الحماية المدنية، للوقاية من أخطار تسرب غاز اسطوانات البوتجاز، ومنها:

ـ فى حالة تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيدا لإيقاف التسرب.

ـ عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.

ـ يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية.

ـ يجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب.

ـ لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.

ـ فى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة.

ـ يتم فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب.

ـ يجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.

ـ يجب وضع الأسطوانة بعيداً عن المواد المشتعلة كالوقود ومواقد التسخين.