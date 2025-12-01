تحذير بوقف الخدمة عن مستخدمي الغاز الطبيعي بالوادي الجديد في هذه الحالة

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المهندس طارق الهواري العضو المنتدب لمجموعة شركات طاقة غاز، لمتابعة خطة العمل بالمرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة، بحضور المهندس رضا عبد الرحمن نائب العضو المنتدب، والمهندس إيهاب صلاح مدير عام قطاع الوادي الجديد، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري ومنسق مشروع الغاز بالمحافظة.

استعرض المجتمعون موقف التعاقدات الجديدة بالمرحلة الثانية والبالغ عددها ٢٠٠٠ تعاقد حتى الآن مع استمرار استقبال طلبات التعاقد بالأحياء المعلن عنها، وخطة التوسع في توصيل خدمة الغاز للأنشطة الصناعية وسكن الطلبة والطالبات التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي ومركز حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما ناقش اللقاء إجراءات تحصيل الأقساط المستحقة من العملاء غير الملتزمين بالسداد، لضمان استمرار الشركة في تقديم خدماتها بكفاءة ، ووجّه المحافظ بتشكيل لجان للمرور على عدادات الغاز بالوحدات السكنية غير الملتزمة بالشحن طبقًا للاستهلاك المعتاد، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تلاعب يتم رصده.

كما أكد على منح مهلة للمتقاعسين عن سداد أقساط التعاقد المنزلي وتحويل السيارات، يتم بعدها إتخاذ إجراءات وقف الخدمة لحين جدولة الأقساط، وتوفير مقر لخدمة العملاء بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية؛ لتيسير إجراءات التعاقد على العاملين والمترددين على المجمع.