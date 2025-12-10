«مادورو» يتحدّى الحصار: أسواق الصين والهند وروسيا وإيران تفتح أبوابها لـ فنزويلا

أكد الرئيس الفنزويلي نيكوس مادورو، اليوم الأربعاء أن أسواق الصين والهند وروسيا وإيران باتت مفتوحة أمامنا ولدينا اتفاقيات كبيرة مع هذه الدول.

معجزة اقتصادية في فنزويلا

وأضاف الرئيس الفنزويلي قائلا "نعيش معجزة حقيقية لأن قطاع الصناعة لدينا يحقق نموا بنسبة 8% رغم العدوان الاقتصادي".

وحيا مادورو المتظاهرين في أوسلو الذين رددوا شعار لا لتلطيخ نوبل بالدماء ولا للحرب من أجل النفط، في إشارة إلى طمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفوز بجائزة نوبل للسلام.

طائرات أمريكية فوق خليج فنزويلا

حلقت مقاتلتان أمريكيتان فوق خليج فنزويلا أمس الثلاثاء، فيما يبدو أنه أقرب ما وصلت إليه طائرات حربية أمريكية من المجال الجوي للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منذ بدء حملة الضغط التي شنتها إدارة ترامب.

وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية العامة طائرتين مقاتلتين من طراز F/A-18 تابعتين للبحرية الأمريكية تحلقان فوق الخليج - وهو مسطح مائي تحده فنزويلا ويبلغ عرضه حوالي 150 ميلاً فقط في أوسع نقطة فيه - وتقضيان أكثر من 30 دقيقة في التحليق فوق الماء. وأكد مسؤول دفاعي أمريكي أن الطائرتين أجرتا "رحلة تدريبية روتينية" في المنطقة، بحسب ما أفادت به صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.