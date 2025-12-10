قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اختيار محافظ البنك المركزي على رأس قائمة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإقليمي والدولي |تفاصيل
خالد جلال: موقف حلمي طولان تجاه حسام حسن يعكس فشلًا واضحًا
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
أمطار وسيول.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرات مهمة
رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حماية المريض ومقدم الخدمة
وسط ترّقب للقرار الأمريكي .. الهدوء يسيطر على أسعار الذهب
هل يجوز أداء صلاة الفجر فور سماع الأذان مباشرة أم يجب الانتظار قليلاً ؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أمن سوهاج يكشف تفاصيل مقطع فيديو مُتداول عن تهديدات بسبب قطعة أرض
«ليه ما اعتذرتش عن المنصب؟».. مهيب عبد الهادي يُهاجم حلمي طولان
«التابعي»: تجديد عقد حسام حسن بعد كأس العالم ضرورة لاستقرار المنتخب.. وتصريحات «طولان» غير موفقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد قليل.. انطلاق انتخابات دائرة البلينا بـ 48 مقرًا انتخابيًا و55 لجنة فرعية بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تستعد الدائرة السابعة «البلينا» بمحافظة سوهاج لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025 بعد قليل، وسط جاهزية كاملة لـ 48 مقرًا انتخابيًا و55 لجنة فرعية تستقبل 354 ألفًا و447 ناخبًا ممن لهم حق التصويت، يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر الجاري، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، على جميع الجهات المعنية بسرعة إنهاء الاستعدادات النهائية، والتأكد من جاهزية المقرات واللجان، وتوفير كل سبل الدعم اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة داخل مركز ومدينة البلينا.

انتخابات النواب بالبلينا

وأكد المحافظ أن المقار الانتخابية أصبحت جاهزة وفقًا للكشوف المرسلة، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية.

وكذلك الربط مع مركز السيطرة الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، إلى جانب التنسيق المستمر مع مركز السيطرة بالوزارة.

كما شدد سراج على التنسيق الكامل مع مديرية أمن سوهاج لضمان تأمين اللجان الانتخابية على مدار أيام التصويت، مع الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان، وتجهيز أماكن انتظار مظللة للناخبين، خاصة كبار السن، وتكثيف أعمال الإنارة والنظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا وجميع الجهات المشاركة بالعملية الانتخابية، بضرورة توفير سبل الدعم للقضاة وقوات التأمين، وتوفير الراحة للناخبين لضمان إدلاء الجميع بأصواتهم بسهولة ويسر، بما يليق بأهمية هذا الاستحقاق الديمقراطي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج انتخابات النواب البلينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

حالة الطقس

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

المتهم

ننشر مرافعة النيابة في واقعة التعدي على أطفال بإحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية..فيديو

هيئة الأرصاد

الأرصاد تكشف خريطة الطقس غداً: انخفاض الحرارة وأمطار رعدية وسيول محتملة على سيناء وشمال البلاد

البنك الاهلي

بسداسية مقابل هدف .. البنك الأهلي يحقق فوزا ساحقا أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

محمد أبو شامة: إسرائيل تسعى إلى تجميد الأوضاع في غزة.. والمرحلة الثانية ضد رغبتها

أرشيفية

محمد السبكي: مصر ملتزمة بتنمية قطاع الطاقات المتجددة وجذب الاستثمارات

أبطال سقوط حر

الفنان مصطفى عسكر يكشف أصعب شيء واجههم بمسرحية سقوط حر

بالصور

وصفة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل بيض بالطماطم في الفرن

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن

علامات صحية تكشف حاجتك لتناول القرفة يوميًا.. فوائد مُذهلة وتحذيرات ضرورية

علامات تؤكد حاجتك إلى تناول القرفة
علامات تؤكد حاجتك إلى تناول القرفة
علامات تؤكد حاجتك إلى تناول القرفة

علاج «ألفا» الجديد يُظهر نتائج واعدة لمرضى سرطان الغدة الدرقية المقاوم لليود المشع

فعالية العلاج الجديد لسرطان الغدة الدرقية
فعالية العلاج الجديد لسرطان الغدة الدرقية
فعالية العلاج الجديد لسرطان الغدة الدرقية

طبق شتوي دافئ .. طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة

طريقة عمل العدس بالكريمة
طريقة عمل العدس بالكريمة
طريقة عمل العدس بالكريمة

فيديو

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد