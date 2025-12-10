بعد قليل.. انطلاق انتخابات دائرة البلينا بـ 48 مقرًا انتخابيًا و55 لجنة فرعية بسوهاج

تستعد الدائرة السابعة «البلينا» بمحافظة سوهاج لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025 بعد قليل، وسط جاهزية كاملة لـ 48 مقرًا انتخابيًا و55 لجنة فرعية تستقبل 354 ألفًا و447 ناخبًا ممن لهم حق التصويت، يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر الجاري، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، على جميع الجهات المعنية بسرعة إنهاء الاستعدادات النهائية، والتأكد من جاهزية المقرات واللجان، وتوفير كل سبل الدعم اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة داخل مركز ومدينة البلينا.

انتخابات النواب بالبلينا

وأكد المحافظ أن المقار الانتخابية أصبحت جاهزة وفقًا للكشوف المرسلة، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية.

وكذلك الربط مع مركز السيطرة الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، إلى جانب التنسيق المستمر مع مركز السيطرة بالوزارة.

كما شدد سراج على التنسيق الكامل مع مديرية أمن سوهاج لضمان تأمين اللجان الانتخابية على مدار أيام التصويت، مع الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان، وتجهيز أماكن انتظار مظللة للناخبين، خاصة كبار السن، وتكثيف أعمال الإنارة والنظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا وجميع الجهات المشاركة بالعملية الانتخابية، بضرورة توفير سبل الدعم للقضاة وقوات التأمين، وتوفير الراحة للناخبين لضمان إدلاء الجميع بأصواتهم بسهولة ويسر، بما يليق بأهمية هذا الاستحقاق الديمقراطي.