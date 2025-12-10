السجن 5 سنوات لشاب هدّد فتاة بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمًا بمعاقبة شاب بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بتهديد فتاة بنشر صور خاصة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بقصد ابتزازها والحصول على منافع غير مشروعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من المجني عليها، يفيد بقيام المتهم بتهديدها بنشر صور تخصها وإفشاء أمور من شأنها خدش حيائها والإضرار بسمعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة منه لإجبارها على الخضوع لابتزازه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم لم يكتفِ بالتهديد، بل تعدى كذلك على حرمة الحياة الخاصة للفتاة، واعتدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع، بالإضافة إلى تعمده إزعاجها باستخدام وسائل الاتصالات والمراسلات الإلكترونية.

وبعد إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي أقرّ أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.

والتي انتهت بعد تداول الجلسات إلى إصدار حكمها بالسجن خمس سنوات، ليكون رادعًا لكل من تسول له نفسه المساس بخصوصية الآخرين أو ابتزازهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.