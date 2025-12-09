اجتماعات أمنية إسرائيلية طارئة بعد هتافات مؤيدة لغزة في عرض عسكري سوري

عقدت الأجهزة الأمنية في إسرائيل اجتماعات طارئة خلال الساعات الماضية، عقب انتشار مقاطع مصورة لعناصر في الجيش السوري وهم يرددون هتافات داعمة لقطاع غزة وواصفة إسرائيل بـ"العدو"، خلال عروض عسكرية أقيمت في دمشق.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن تل أبيب بصدد اتخاذ خطوات رسمية تجاه دمشق، تشمل إرسال رسائل شديدة اللهجة والمطالبة بتفسير واضح للمقاطع المتداولة، إضافة إلى مطالبة الجانب السوري بإدانة الشعارات التي رددها الجنود خلال العرض العسكري.

وتظهر المقاطع المتداولة جنودًا سوريين يهتفون: "يا غزة نحن معك للموت.. غزة شعار قصف ودمار ليل ونهار.. طالع لك يا عدوي طالع.. الله أكبر"، وذلك خلال العرض الذي أقامته وزارة الدفاع السورية على أوتوستراد المزة في العاصمة دمشق.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمني فضل عدم الكشف عن هويته قوله إن المؤسسة الأمنية تنظر بعين الريبة إلى النظام السوري الجديد، مضيفًا: “نتعامل معهم بمنهجية التشكيك الدائم. نرى أن طبيعة هذا النظام تحمل طابعًا جهاديًا متطرفًا من وجهة نظرنا".