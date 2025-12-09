قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مشروع ضخم يُعيد رسم خريطة السياحة حول الأهرامات
بمشاركة اللبنانية لولا جفان.. أحمد سعد يستعد لإحياء أضخم حفلات العبور الأحد المقبل |صور
متحدث الحكومة: تطوير منطقة الأهرامات يمتد من مطار سفنكس حتى دهشور بالتنسيق مع اليونسكو
مناقشات مستمرة.. السفير الأمريكي بأنقرة: «إس-400» لم يعد عائقًا أمام مقاتلات «إف-35» التركية
ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور
في غياب محمد صلاح .. ليفربول يفوز على إنتر ميلان 1-0 في دوري أبطال أوروبا
أتليتكو مدريد يفوز 3-2 على ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا
متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابط
موناكو الفرنسي يقتنص فوزًا ثمينًا من جلطة سراي في ليلة مثيرة بالدوري الأوروبي
برشلونة يقلب الطاولة على «فرانكفورت» ويفوز 2-1 في دوري أبطال أوروبا
تشيلسي يفشل في الحفاظ على تقدمه ويسقط أمام أتالانتا بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا
توتنهام يضرب «سلافيا براجا» بثلاثية في دوري أبطال أوروبا
اجتماعات أمنية إسرائيلية طارئة بعد هتافات مؤيدة لغزة في عرض عسكري سوري

أرشيفية
أرشيفية
عقدت الأجهزة الأمنية في إسرائيل اجتماعات طارئة خلال الساعات الماضية، عقب انتشار مقاطع مصورة لعناصر في الجيش السوري وهم يرددون هتافات داعمة لقطاع غزة وواصفة إسرائيل بـ"العدو"، خلال عروض عسكرية أقيمت في دمشق.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن تل أبيب بصدد اتخاذ خطوات رسمية تجاه دمشق، تشمل إرسال رسائل شديدة اللهجة والمطالبة بتفسير واضح للمقاطع المتداولة، إضافة إلى مطالبة الجانب السوري بإدانة الشعارات التي رددها الجنود خلال العرض العسكري.

وتظهر المقاطع المتداولة جنودًا سوريين يهتفون: "يا غزة نحن معك للموت.. غزة شعار قصف ودمار ليل ونهار.. طالع لك يا عدوي طالع.. الله أكبر"، وذلك خلال العرض الذي أقامته وزارة الدفاع السورية على أوتوستراد المزة في العاصمة دمشق.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمني فضل عدم الكشف عن هويته قوله إن المؤسسة الأمنية تنظر بعين الريبة إلى النظام السوري الجديد، مضيفًا: “نتعامل معهم بمنهجية التشكيك الدائم. نرى أن طبيعة هذا النظام تحمل طابعًا جهاديًا متطرفًا من وجهة نظرنا".

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

