الخارجية الفرنسية تعرب عن قلقها بشأن التوغلات الإسرائيلية في سوريا

أشادت وزارة الخارجية الفرنسية بالتقدم الذي حققته سوريا، مؤكدة على ضرورة أن تحافظ العملية الانتقالية على وحدة البلاد.

التوغلات الإسرائيلية في سوريا

وأضافت الخارجية الفرنسية في تصريحات لفضائية "العربية" أنها قلقة للغاية من التوغلات الإسرائيلية في سوريا.

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أنها تتابع الوضع على الأرض في سوريا بالتنسيق مع الحكومة في دمشق.

وتحل اليوم الاثنين الثامن من ديسمبر الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد الذي فر إلى موسكو مع أسرته بعد وصول الفصائل المسلحة إلى العاصمة دمشق، وتمكنهم من الحق بعد اندلاع الاشتباكات المسلحة مع الجيش السوري الذي انسحب من مواقعة بإدلب وحلب وغيرها من المناطق.

سقوط الأسد

وبدأت الاشتباكات في نهاية نوفمبر 2024 بقيادة الشرع الذي كان قائدا لجبهة تحرير الشام، ويحمل إسم أبو محمد الجولاني، هجومًا واستولى على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر بعد ما يقرب من 14 عامًا من الحرب ووضع حدًا لأكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، حث أحمد الشرع السوريين على العمل معًا لإعادة بناء بلدهم مع إحياء ذكرى مرور عام على الإطاحة بالحاكم الطويل بشار الأسد.