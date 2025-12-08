قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طوارئ في الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى للتعامل مع مياه الأمطار ..صور
لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة
قرار عاجل بعقد اختبار تجريبي لطلاب أولى الثانوي في مادة البرمجة|اعرف موعده
الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً
دعاء المطر لتحقيق المطالب والفرج العاجل.. لا تفوت أفضل لحظات الاستجابة
الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات على الطرق
قرار عاجل من بيراميدز بشأن كأس عاصمة مصر
الأرصاد تحذر: الأمطار تزداد الأيام المقبلة حتى الجمعة
موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية والقنوات الناقلة
الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي.. وموعد انتهاء الأمطار
أحمد موسى يهاجم مروجي شائعات زيادة رسوم دخول مصر
مسؤول أمريكي يكذب تقرير الجارديان عن تنصت إسرائيل على القوات الأمريكية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الخارجية الفرنسية تعرب عن قلقها بشأن التوغلات الإسرائيلية في سوريا

قسم الخارجي

أشادت وزارة الخارجية الفرنسية بالتقدم الذي حققته سوريا، مؤكدة على ضرورة أن تحافظ العملية الانتقالية على وحدة البلاد.

التوغلات الإسرائيلية في سوريا

وأضافت الخارجية الفرنسية في تصريحات لفضائية "العربية" أنها قلقة للغاية من التوغلات الإسرائيلية في سوريا.

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أنها تتابع الوضع على الأرض في سوريا بالتنسيق مع الحكومة في دمشق.

وتحل اليوم الاثنين الثامن من ديسمبر الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد الذي فر إلى موسكو مع أسرته بعد وصول الفصائل المسلحة إلى العاصمة دمشق، وتمكنهم من الحق بعد اندلاع الاشتباكات المسلحة مع الجيش السوري الذي انسحب من مواقعة بإدلب وحلب وغيرها من المناطق.

سقوط الأسد

وبدأت الاشتباكات في نهاية نوفمبر 2024 بقيادة الشرع الذي كان قائدا لجبهة تحرير الشام، ويحمل إسم أبو محمد الجولاني، هجومًا واستولى على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر بعد ما يقرب من 14 عامًا من الحرب ووضع حدًا لأكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، حث أحمد الشرع السوريين على العمل معًا لإعادة بناء بلدهم مع إحياء ذكرى مرور عام على الإطاحة بالحاكم الطويل بشار الأسد.

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

أمطار رعدية تضرب القاهرة الكبرى وتحذيرات من حبات برد| الطقس

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

تعليق نارى من خالد بيومى على أزمة محمد صلاح مع ليفربول

حلمى طولان يستقبل وزير الشباب والرياضة القطرى

طولان والحضرى وأحمد حسن يستقبلون وزير الشباب و الرياضة القطري فى مران المنتخب

الأهلي يفوز على المصري بخماسية في بطولة الجمهورية

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

