لابيد ساخرا من نتنياهو: اكتشفوا الذي تجاهل جميع التحذيرات في 7 أكتوبر

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب نيته تشكيل لجنة غير حكومية للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر ، وقال خلال نقاش في الكنيست، شارك فيه 40 عضوا، إنه يقترح بدء الجلسة "بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، تضم أفضل المحققين.

وقال ساخرا دعونا نكتشف اللغز الغامض الذي يتساءل عنه البلد بأكمله ، من كان رئيس الوزراء في 7 أكتوبر 2023؟' من هو الرجل الذي تجاهل جميع التحذيرات؟ سألني كثيرون في العامين الماضيين كيف تنام ليلًا. نعرف الإجابة. تنام نونا عميقًا جدا، لا شيء يوقظك، أنت الرجل الذي لا يستيقظ أبدا.

كما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نقاشٍ ضم أربعين عضوا في الكنيست حول مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، كما تناول ايضا "انهيار مكانة إسرائيل الدولية".

وادعى نتنياهو أن هذه مجرد "دوامة من الشعارات الجوفاء"، وأن "دولة إسرائيل اليوم أقوى من أي وقت مضى، إنها القوة الأقوى في الشرق الأوسط.

وحسب قوله، فقد حدث هذا “بفضل الطريقة التي قدنا بها حرب النهضة”، وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "اقتصاد إسرائيل يحطم الأرقام القياسية".

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أن المرحلة الأولى من اتفاق السلام بشأن قطاع غزة، على وشك الانتهاء.

اتفاق غزة

وزعم نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي، أن حركة حماس تنتهك وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت به القناة الـ12 الإسرائيلية.