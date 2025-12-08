السعودية تعلن تعليق الدراسة غدًا في جدة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت إدارة تعليم جدة بالمملكة العربية السعودية تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء في مدارس جدة ورابغ وخليص، على أن تُستأنف العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، وذلك نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأكدت الإدارة، في بيان نُشر عبر حسابها على منصة "إكس"، أن القرار يأتي بناء على تقارير المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على ضمان سلامة الطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم.

توقعات المركز الوطني للأرصاد



وفي السياق ذاته، أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا أحمر لمدينة جدة، متوقعا هطول أمطار غزيرة تبدأ من الساعة الواحدة فجر الثلاثاء حتى الواحدة ظهرا. وأوضح المركز أن الحالة المطرية ستكون مصحوبة برياح قوية، وتدن حاد في مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى تساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وحدوث صواعق رعدية، ما يستوجب اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.