الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل

حالة من الاهتمام من قبل المواطنين فيما يخص حالة الطقس في مصر والطقس الان، بعد تأثير السحب الممطرة متفاوتة الشدة على عددا من محافظات الجمهورية وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية بخصوص الطقس الآن، تشير إلي أن محافظات "مطروح -الدقهلية - الشرقية- المنوفية- القليوبية- مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد " تحت تأثير السحب الممطرة متفاوتة الشدة، تكون متوسطة تغزر أحيانا وقد يصاحبها ضربات البرق والرعد️ على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم

واليوم الإثنين 8 ديسمبر ، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، في الطقس الان، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا على أغلب الأنحاء ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس

فرص الأمطار

ومن المتوقع اليوم وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون غزيرة مساءً أحياناً على مناطق من ( السلوم - مطروح على فترات متقطعة، و فرص أمطار خفيفة مساءً قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوباً على مناطق من حلايب - شلاتين ( على فترات متقطعة.

نشاط رياح

ويشهد طقس اليوم نشاطا للرياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط السلوم - مطروح - العلمين الإسكندرية - بلطيم وسرعات الرياح من (50:40) كم / س وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 12 درجة.



- الطقس فى مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 20 درجة.

الصغرى 07 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 23 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 24 درجة.

الصغرى 13 درجة.