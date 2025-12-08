ميمي جمال تنضم إلى مسلسل على قد الحب المقرر عرضه في رمضان 2026

انضمت الفنانة القديرة ميمي جمال رسميًا إلى أسرة مسلسل «على قد الحب»، المقرر عرضه ضمن الموسم الدراما الرمضاني لعام 2026، ليضيف حضورها مزيدًا من القوة إلى العمل المنتظر.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم، منهم: أحمد ماجد، مها نصار، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمود الليثي، أحمد سعيد عبد الغني، محمد أبو داوود، شهد الشاطر، إضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة.

العمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد، والإشراف الإعلامي للدكتور محمد محسن، ومن إنتاج شركة S_production للمنتجة سالي والي.

وتدور أحداث «على قد الحب» في إطار درامي اجتماعي رومانسي يمتد لـ30 حلقة، ويسلّط الضوء على تفاصيل الحياة العائلية وتداخلات العلاقات الإنسانية داخل منظومة الحب والزواج، في معالجة تجمع بين الدفء والواقعية.

ويُتوقَّع أن يكون المسلسل أحد أبرز الأعمال المرتقبة في رمضان 2026، نظرًا لثقل فريقه الفني واحترافية صنّاعه، إضافة إلى طبيعة موضوعه القريب من الجمهور.