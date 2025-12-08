مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر

أثار قرار مدينة سياتل الأمريكية تنظيم فعاليات مرتبطة باحتفالات مجتمع الميم بالتزامن مع مباراة مصر وإيران يوم 26 يونيو في كأس العالم 2026، جدلًا واسعًا عالميًا، خاصة أن البلدين المشاركين يطبقان قوانين صارمة ضد العلاقات المثلية.

وبحسب موقع Outsports، فإن موعد المباراة تم تثبيته ضمن عطلة نهاية أسبوع «شهر الفخر»، وهو ما دفع اللجنة المحلية المنظمة في سياتل للإعلان عن إقامة ما وصفته بـ«مباراة فخر تاريخية» في ملعب لومين فيلد، رغم الاعتراضات المتوقعة من الطرفين.

وترى اللجنة أن الفعالية تهدف لإظهار «هوية سياتل كمدينة شاملة»، وقد شكلت لجنة استشارية خاصة للإشراف على الأنشطة المرافقة للمباراة.الخطوة أثارت ردود فعل واسعة، خاصة أن تزامن اللقاء مع احتفالات الفخر يحمل طابعًا رمزيًا حساسًا، في ظل اهتمام عالمي كبير بالمواجهة، وتأتي هذه الأجواء على العكس تمامًا مما حدث في كأس العالم 2022 بقطر، التي شهدت تشديدات على الرموز الداعمة لمجتمع الميم.

وتستضيف سياتل ست مباريات في البطولة، بينها مواجهة مصر وبلجيكا، ومباراة الولايات المتحدة وأستراليا، إلى جانب لقاء مصر وإيران المنتظر، الذي أصبح محط جدل اجتماعي وثقافي إلى جانب أهميته الرياضية.

وأوقعت القرعة التي أقيمت أمس في أمريكا منتخب "الفراعنة" في المجموعة السابعة مع منتخبات "بلجيكا، إيران ونيوزيلاندا".

ومن المقرر أن يستضيف ملعب سياتل الأمريكي يوم 15 يونيو مباراة الجولة الأولى بين مصر وبلجيكا.

فيما تقام المباراة الثانية أمام منتخب نيوزيلاندا على ملعب فانكوفر بكندا يوم 21 يونيو.

أما المباراة الثالثة ستكون أمام إيران وتقام يوم 26 يونيو على ملعب سياتل في أمريكا.

وأُجريت قرعة كأس العالم أمس الجمعة، في مركز جون كينيدي الثقافي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

