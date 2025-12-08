برفقة حسام حسن.. أحمد فتوح يشارك جمهوره صورا من تدريبات منتخب مصر

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات صباحية بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد لودية نيجيريا المقرر لها ١٦ ديسمبر من الشهر الجاري .

وشارك أحمد فتوح صورا من التدريبات برفقة حسام حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات صباحية بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد لودية نيجيريا المقرر لها ١٦ ديسمبر من الشهر الجاري ، و بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تنطلق ٢١ ديسمبر بالمغرب .

دعم إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم نجم ليفربول اللاعب محمد صلاح بعد أزمتة الأخيرة.

وقال إبراهيم حسن عبر تصريحات إذاعيه :"محمد صلاح سيكتب تاريخًا جديدًا مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، وسيشارك الجهاز الفني وزملاءه في صناعة هذا الإنجاز والتتويج باللقب".

وكان قد أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مباراة نيجيريا الودية، ستتم إقامتها يوم 16 ديسمبر الحالي بدلاً من 14 من الشهر نفسه، بعد طلب منتخب نيجيريا تأجيل المباراة لمدة 48 ساعة.

وأضاف حسن ، أن ودية نيجيريا ستتم إقامتها بإستاد القاهرة في الثامنة مساءً، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥، التي ستقام في المغرب خلال شهري ديسمبر الحالي ويناير المقبل