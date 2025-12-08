شاهد.. منتخب مصر يظهر بالقميص الأبيض في مواجهته أمام الأردن

شارك الإعلامي أمير هشام صورة لمنتخب مصر يظهر بالقميص الأبيض في مواجهته أمام الأردن ضمن منافسات كأس العرب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة المنتخب الوطني، المشارك في كأس العرب ونظيره منتخب الأردن، والمقررة إقامتها غدًا، عن ارتداء منتخبنا، الزي الأبيض، بينما يرتدي المنتخب الأردني، الزي الأحمر.

وحضر الاجتماع الفني كل من: أيمن حافظ، المدير الإداري، ومحمد منجي، إداري الفريق، وإسلام شاكر مسئول المهمات.

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الأردن

يختتم اليوم الإثنين منتخب مصر الثاني تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره منتخب الأردن مساء غد الثلاثاء في بطولة كأس العرب بقطر 2025.وتعادل منتخب مصر المشارك فى كأس العرب مع نظيره منتخب الكويت وأيضا الإمارات بهدف لكل منهما فى الجولة الأولي والثانية.

ويدخل منتخب مصر لقاء الغد ساعيا للحفاظ على حظوظه في التأهل في المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب رفقة منتخب الأردن متصدر المجموعة.