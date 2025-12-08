قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة
كيف تستثمر مدخراتك من بين 4 صناديق استثمارية .. بنك مصر يجيب
علامات استفهام.. مصير غامص لـ 4 نجوم بـ الأهلي في ميركاتو الشتاء
رياضة

محمد شريف يعتذر عن واقعة الاعتراض.. وحلمي طولان: لن أسمح له بالتجاوز

يسري غازي

كشف محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الثاني لكرة القدم المشارك في كأس العرب بقطر حقيقة خروجه غاضبا واعتراضه على قرار حلمي طولان المدير الفني استبداله فى مباراة الكويت بالجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة.

وقال محمد شريف عبر المؤتمر الصحفي لمواجهة الأردن: حلمي طولان بمثابة والدي، هو أول رجل لعبني فى مركز المهاجم، وأعتذر له قبل الجميع، وأنا خارج حطيت إيدي على فمى عشان الكاميرات وقلت له يا كابتن كان نفسي أكمل.

وتابع: الكابتن حلمي قالي إطلع يا شريف مش وقته ولكن الناس فهمت إننى قلت لفظ خارج وهذا ليس من تربيتي أو طبعي ولم أعترض في حياتي على قرار مدرب وحصل في حياتي مواقف أصعب من ذلك بكثير ومع منتخب مصر أيضاً ولم أعترض علي الإطلاق على قرار المدرب.

من جانبه علق حلمي طولان على موقف محمد شريف وقال: محمد شريف أنا رحت انبي وغيرت مركزه وخليته رأس حربة وحصد لقب هداف الدوري معي لذا ضمه الأهلي بمنتهى السرعة وعلاقتي بمحمد شريف علاقة أب بابنه ولم يتجاوز في حقي أبداً المنظر فقط أمام الناس هو الذي أخذته على شريف، ولكنه لم يتجاوز أبداً ولا أسمح له أن يتجاوز.
 

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الأردن
يختتم اليوم الإثنين منتخب مصر الثاني تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره منتخب الأردن مساء غد الثلاثاء في بطولة كأس العرب بقطر 2025.وتعادل منتخب مصر المشارك فى كأس العرب مع نظيره منتخب الكويت وأيضا الإمارات بهدف لكل منهما فى الجولة الأولي والثانية.

ويدخل منتخب مصر لقاء الغد ساعيا للحفاظ على حظوظه في التأهل في المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب رفقة منتخب الأردن متصدر المجموعة.

وتضم مجموعة مصر منتخبات الكويت والإمارات والأردن حيث يتصدر النشامي المجموعة برصيد 6 نقاط يليه الفراعنة في المركز الثاني بنقطتين والإمارات في المركز الثالث بنقطة فيما يأتي المنتخب الكويتي رابعا بنقطة.

وتعادل منتخب مصر إيجابيًا مع نظيره الكويتي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت المنتخبين الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى حيث افتتح التسجيل المنتخب الكويتي في الدقيقة 64 عن طريق فهد الهاجري، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

فيما فاز منتخب الأردن ضد الإمارات بنتيجة 2-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي على ملعب البيت ضمن منافسات الجولة الأولى.
 

محمد شريف حلمي طولان منتخب مصر الأردن كأس العرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

أحمد شريف

مهاجم الزمالك يحيي ذكري خطيبته الراحلة: ذكراك ثابتة في قلبي

محادثات السلام بين روسيا و أوكرانيا تحرز تقدما ملحوظا.. و أوكرانيا تبحث الضمانات الأمريكية

محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا تحرز تقدما.. وبحث الضمانات الأمريكية

الدولية للصليب الأحمر

الدولية للصليب الأحمر: استهداف العاملين في المجال الإنساني غير مقبول

المملكة السعودية و سلطنة عمان

السعودية تدعو سلطنة عمان للمشاركة في إكسبو الرياض

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

