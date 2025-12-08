محمد شريف يعتذر عن واقعة الاعتراض.. وحلمي طولان: لن أسمح له بالتجاوز

كشف محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الثاني لكرة القدم المشارك في كأس العرب بقطر حقيقة خروجه غاضبا واعتراضه على قرار حلمي طولان المدير الفني استبداله فى مباراة الكويت بالجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة.



وقال محمد شريف عبر المؤتمر الصحفي لمواجهة الأردن: حلمي طولان بمثابة والدي، هو أول رجل لعبني فى مركز المهاجم، وأعتذر له قبل الجميع، وأنا خارج حطيت إيدي على فمى عشان الكاميرات وقلت له يا كابتن كان نفسي أكمل.



وتابع: الكابتن حلمي قالي إطلع يا شريف مش وقته ولكن الناس فهمت إننى قلت لفظ خارج وهذا ليس من تربيتي أو طبعي ولم أعترض في حياتي على قرار مدرب وحصل في حياتي مواقف أصعب من ذلك بكثير ومع منتخب مصر أيضاً ولم أعترض علي الإطلاق على قرار المدرب.



من جانبه علق حلمي طولان على موقف محمد شريف وقال: محمد شريف أنا رحت انبي وغيرت مركزه وخليته رأس حربة وحصد لقب هداف الدوري معي لذا ضمه الأهلي بمنتهى السرعة وعلاقتي بمحمد شريف علاقة أب بابنه ولم يتجاوز في حقي أبداً المنظر فقط أمام الناس هو الذي أخذته على شريف، ولكنه لم يتجاوز أبداً ولا أسمح له أن يتجاوز.



منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الأردن

يختتم اليوم الإثنين منتخب مصر الثاني تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره منتخب الأردن مساء غد الثلاثاء في بطولة كأس العرب بقطر 2025.وتعادل منتخب مصر المشارك فى كأس العرب مع نظيره منتخب الكويت وأيضا الإمارات بهدف لكل منهما فى الجولة الأولي والثانية.



ويدخل منتخب مصر لقاء الغد ساعيا للحفاظ على حظوظه في التأهل في المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب رفقة منتخب الأردن متصدر المجموعة.



وتضم مجموعة مصر منتخبات الكويت والإمارات والأردن حيث يتصدر النشامي المجموعة برصيد 6 نقاط يليه الفراعنة في المركز الثاني بنقطتين والإمارات في المركز الثالث بنقطة فيما يأتي المنتخب الكويتي رابعا بنقطة.



وتعادل منتخب مصر إيجابيًا مع نظيره الكويتي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت المنتخبين الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى حيث افتتح التسجيل المنتخب الكويتي في الدقيقة 64 عن طريق فهد الهاجري، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.



فيما فاز منتخب الأردن ضد الإمارات بنتيجة 2-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي على ملعب البيت ضمن منافسات الجولة الأولى.

