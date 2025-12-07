تامر أمين: أداء المنتخب في كأس العرب حاجة تكسف.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على أداء منتخب مصر لكرة القدم، في كأس العرب 2025، قائلا "كنت مكسوف من الأداء حاجة تكسف وانتوا عارفين العشوائية جاية منين".

وتابع تامر أمين في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار": المنتخب الأول بقيادة حسام حسن بيخبط في المنتحب الثاني، والمنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان وأحمد حسن وعصام الحضري بيخبط في المنتخب الأول، ورابطة الأندية بتخبط في اتحاد الكرة، لا في تخطيط ولا رؤية ولا دراسة ولا أي حاجة".

وأكد أن قمة الهزل أن يبلغ حلمي طولان بالاستعداد الجيد لبطولة كأس العرب، وقبل البطولة يأخذوا لاعبي نادي بيراميدز من المدرب يقوم ربنا يعاقبهم على سوء التخطيط وسوء الإدارة.

وتابع: ازاي ربنا يكافئك وانت نفسيتك وحشة والكل يعود إلى هاني أبو ريدة فهو المسئول عن المنتخبات كلها في النهاية.