رسامة كاهنين جديدين بإيبارشية بني مزار والبهنسا

صلى نيافة الأنبا إنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا القداس الإلهي، في كنيسة القديس مار مرقس (مقر المطرانية).

صلاة القداس الإلهي

وسام نيافته عقب صلاة الصلح الشماس محب ماهر كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل في قرية الناصرية باسم القس أغابيوس، والشماس صموئيل رفعت كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو قسمة في قرية أبو جرج باسم القس مكسيموس.

شارك في الصلوات مجمع الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من الآباء الكهنة من إيبارشيات مختلفة، وخورس الكلية الإكليريكية بدير المحرق وخورس الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس.