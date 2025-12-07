قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مياه المنازل آمنة 100%.. والشائعات تستهدف الشركات والمنتجات دون سند
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر
محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف
أخبار البلد

مشاركة الكنيسة القبطية في قبرص في احتفال الكنيسة الأرمنية بمرور 38 سنة على حبرية قداسة الكاثوليكوس

القمص إيرينيئوس البرموسي وقداسة الكاثوليكوس
القمص إيرينيئوس البرموسي وقداسة الكاثوليكوس
ميرنا رزق

شارك الراهب القمص إيرينيئوس البرموسي النائب البابوي لدولة قبرص، في اللقاء الموسع الذي نظمته الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في قبرص، بمناسبة احتفالها بمرور ثلاثين عامًا على حبرية قداسة الكاثوليكوس آرام الأول، كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا الكبير، والذي أقيم في مطرانية الكنيسة الأرمنية في نيقوسيا، بحضور قداسة الكاثوليكوس.

تعزيز العمل المشترك

وحضر الاحتفال ممثّلو مختلف الكنائس في قبرص، وبمشاركة السيد فارتكس ماهتسيان، ممثّل الطائفة الأرمنية في البرلمان القبرصي.

وحرص النائب البابوي على نقل تحيات ومحبة قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكاثوليكوس آرام الأول وإلى رؤساء الكنائس الحاضرين.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز العمل المشترك بين الكنائس في قبرص، لاسيّما في مواجهة التحديات الراهنة التي تجمعها في رسالتها وشهادتها المسيحية.

القمص إيرينيئوس البرموسي النائب البابوي لدولة قبرص الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية قداسة الكاثوليكوس البابا تواضروس

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

كأس العالم

خطوات شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة بالمحافظات .. مواعيد الصلوات الخمس اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025

وحدات الإسكان الجديدة

لحجز وحدات الإسكان الجديدة.. خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية 2025

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ولكم فى التفكر حياة يا أولي الألباب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أزمة أخلاق

