مشاركة الكنيسة القبطية في قبرص في احتفال الكنيسة الأرمنية بمرور 38 سنة على حبرية قداسة الكاثوليكوس

شارك الراهب القمص إيرينيئوس البرموسي النائب البابوي لدولة قبرص، في اللقاء الموسع الذي نظمته الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في قبرص، بمناسبة احتفالها بمرور ثلاثين عامًا على حبرية قداسة الكاثوليكوس آرام الأول، كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا الكبير، والذي أقيم في مطرانية الكنيسة الأرمنية في نيقوسيا، بحضور قداسة الكاثوليكوس.

تعزيز العمل المشترك

وحضر الاحتفال ممثّلو مختلف الكنائس في قبرص، وبمشاركة السيد فارتكس ماهتسيان، ممثّل الطائفة الأرمنية في البرلمان القبرصي.

وحرص النائب البابوي على نقل تحيات ومحبة قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكاثوليكوس آرام الأول وإلى رؤساء الكنائس الحاضرين.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز العمل المشترك بين الكنائس في قبرص، لاسيّما في مواجهة التحديات الراهنة التي تجمعها في رسالتها وشهادتها المسيحية.