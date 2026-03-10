سوسن بدر: عادل إمام في «استراحة محارب» ويقضي وقته مع أحفاده

تحدثت الفنانة سوسن بدر عن عدد من المحطات المهمة في مسيرتها الفنية، كاشفة تفاصيل علاقتها بالزعيم عادل إمام، مؤكدة أنه يعيش حاليًا حالة من «استراحة المحارب» ويقضي وقته مع أسرته وأحفاده بعيدًا عن الأضواء.

وخلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري المذاع على قناة القاهرة والناس، أعربت سوسن بدر عن امتنانها الكبير للزعيم وللفنان الراحل نور الشريف، مؤكدة أنهما كانا من أهم الداعمين لها في بداياتها الفنية، وكان لهما تأثير واضح في تشكيل تجربتها ومسيرتها في عالم التمثيل.

سوسن بدر: عادل إمام في استراحة محارب .. يقضي وقته مع أحفاده بعيدا عن الأضواء



قالت الفنانة سوسن بدر إنها لا تتواصل بشكل مباشر مع الزعيم عادل إمام، لكنها تطمئن على حالته الصحية من خلال نجليه محمد ورامي.

أضافت سوسن بدر، خلال لقائها مع برنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، موضحة أنه يعيش حاليًا حالة من «استراحة المحارب»، حيث يقضي وقته مع أولاده وأحفاده في أجواء هادئة بعيدًا عن الأضواء.

وأكدت سوسن بدر أنها تعلمت الكثير خلال رحلتها الفنية معه في عدد من الأعمال، مشيرة إلى أنها كانت بالنسبة له «التلميذة النجيبة»، وأن تجربتها معه كانت محطة مهمة في مسيرتها الفنية.

وشددت سوسن بدر أنه في بدايتها الفنية شاركت الفنان عادل إمام في بداية مشوارها الفني، وقدمت معه مسلسل أحلام الفتى الطائر، قائلة: "أدين له بالفضل في النجاح الذي أحققه حاليًا".

سوسن بدر : هشام ماجد محترف في الكوميديا .. وأحمد فهمي يخطف الجمهور بخفة دمه

أكدت الفنانة سوسن بدر أن تجربتها في العمل مع هشام ماجد وأحمد فهمي كانت مليئة بالدروس في الكوميديا والتمثيل، موضحة أن أسلوب هشام ماجد يتميز بالهدوء والرصانة، وهو ما يمنح أعماله طابعًا كوميديًا مميزًا يجذب الجمهور من خلال شخصيته الهادئة التي تضيف نكهة مختلفة للضحك، مؤكدة أن هدوءه يخلق بيئة عمل مريحة وممتعة، ويجعل لحظات الكوميديا أكثر طبيعية وتأثيرًا.

وأشارت سوسن بدر، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أحمد فهمي يتمتع بخفة دم وسرعة في الأداء، ما يخطف الجمهور من أول لحظة ويجعل المشهد أكثر حيوية وطاقة، مضيفة أن الجمع بين أسلوب هشام الهادئ وخفة دم أحمد فهمي يمنح أي عمل كوميدي توازنًا مثاليًا بين الهدوء والطاقة العالية، وهو ما يجعلهم من أنجح نجوم الكوميديا في مصر حاليًا.

وأكدت سوسن بدر على تقديرها للمدرسة الكوميدية التي يمثلها هشام ماجد، مشيرة إلى أن احترامه لزملائه واحترافه في الكوميديا يجعله نموذجًا يحتذى به، معربة عن رغبتها في العمل معه مستقبليًا نظرًا للهدوء والرصانة التي يضيفها للمشهد الكوميدي.





سوسن بدر: مي عمر ممثلة مميزة وتمنح كل دور وقته

أكدت الفنانة سوسن بدر أن الفنانة مي عمر تحرص على إعطاء كل دور وقته الكافي قبل اختياره، مشيرة إلى أنها لاحظت ذلك منذ أول تعاون جمعهما في مسلسل "الست موناليزا".

وأوضحت سوسن بدر، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مي عمر ممثلة مميزة، وتتعامل مع أدوارها بتركيز واهتمام كبيرين، لافتة إلى أن مشاركتها في العمل جاءت بسبب طبيعة الدور الذي قدمته، حيث وافقت عليه لأنه يحمل طابع الشر، وهو ما حمّسها لتجسيده.

وأضافت سوسن بدر، أن الشخصية التي قدمتها في المسلسل كانت تحمل منطق "الغاية تبرر الوسيلة"، موضحة أن البعض قد يرى هذا المنطق خاطئًا بينما قد يراه آخرون مبررًا، مؤكدة أن الدور كان قويًا ومختلفًا.

وتابعت أن شخصية "سميحة" التي قدمتها تمتلك منطقًا واضحًا يقوم على فكرة أن الغاية تبرر الوسيلة، لافتة إلى أن ثقافتها بسيطة وتعتمد في تصرفاتها على الفطرة، وكانت مستعدة لفعل أي شيء لتحقيق ما تريده.

وقالت سوسن بدر ممازحة: "كانت تعمل كل الشر، إلا السبحة والمصحف"، موضحة أن بعض الجمهور كان يراسلها ويسألها عن قدرتها على تقديم هذا القدر من الشر في المسلسل.



سوسن بدر: أدين بكل نجاحي لعادل إمام ونور الشريف

أكدت الفنانة سوسن بدر، أن النجمين الكبيرين عادل إمام ونور الشريف يمثلان بالنسبة لها أساتذة حقيقيين في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها تدين لهما بالفضل الكبير فيما وصلت إليه من نجاح.

وأوضحت سوسن بدر، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها شاركت الفنان عادل إمام في بداية مشوارها الفني، حيث قدمت معه مسلسل أحلام الفتى الطائر، وكانت وقتها طالبة في السنة الأولى بالمعهد، لافتة إلى أنها ظهرت في ثلاث حلقات من العمل وكانت بطولتها الأولى أمام الكاميرا.

وأضافت سوسن بدر أنه بعد هذا العمل بعام واحد فقط، شاركت الفنان نور الشريف في فيلم حبيبي دائمًا، مؤكدة أن هذه التجارب المبكرة كان لها تأثير كبير في تشكيل وعيها الفني.

وشددت سوسن بدر على أن النجوم الكبار مثل عادل إمام ونور الشريف لم يبخلوا يومًا بخبراتهم على الأجيال الجديدة، وكانوا دائمًا يقدمون النصيحة والدعم، مشيرة إلى أن ما تعلمته منهما أمام الكاميرا كان له دور أساسي في نجاحها، مؤكدة أنها تدين بأي نجاح حققته في مسيرتها الفنية لهذين النجمين الكبيرين، مضيفة أنهما الأقرب إلى قلبها والأكثر تأثيرًا في حياتها الفنية.



سوسن بدر : لا أندم على أي دور .. التجارب الناجحة والفاشلة جزء من رحلة كل فنان





قالت الفنانة سوسن بدر، إن مسيرتها الفنية الطويلة شهدت أكثر من 400 عمل متنوع، مشيرة إلى أن أغلب أعمالها كانت ناجحة ومشوقة، مؤكدة أن هناك بعض الأعمال التي لم تكن على المستوى المطلوب بسبب ظروف خارجية مثل الإنتاج أو الإخراج أو المونتاج، وليس بالضرورة لقيمة الدور نفسه.

وأضافت سوسن بدر، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك بعض الأعمال القديمة لم أكن أملك حرية الاختيار، قائلة: "كنا نعمل ما هو متاح، الغرض كان التعرف على الناس، والحصول على فرصة للعمل وكسب لقمة العيش".

وتابعت: "رغم ذلك، أحببت بعض الأعمال رغم كونها غير ناجحة لأنها كانت خفيفة الدم وتحمل تجربة مهمة"، قائلة: "لا أستطيع تحديد عمل معين كان سيئًا بالكامل، فهناك دائمًا مزيج من الأعمال الناجحة وغير الناجحة، والفنان يتعلم من كل تجربة ليصبح أفضل".

وأكدت سوسن بدر أنها لا تنكر أنها تتنمر أحيانًا على نفسها بعد عرض بعض أعمالها، مشيرة إلى أنها تقضي ساعات وهي تتابع التعليقات، لكنها تعتبر هذه التجارب جزءًا من الرحلة الفنية وتعلمًا مستمرًا.