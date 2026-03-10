سوسن بدر : تعلمت الانضباط من والدتي آمال سالم .. شجعتني على اكتشاف موهبتي

أكدت الفنانة سوسن بدر، أن والدتها الفنانة الراحلة آمال سالم غرسّت فيها منذ الصغر قيمة الانضباط والاحترام في المواعيد، مشيرة إلى أن والدتها كانت تعتبر الحياة منظمة مثل ساعة مضبوطة، وأي تأخير أو خلل في المواعيد كان يُعتبر أمرًا غير مقبول.

وأضافت سوسن بدر، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا الالتزام أصبح جزءًا أساسيًا من حياتها اليومية، وأن التعلم من تجربة والدتها علمها أن الانتظام والانضباط في الوقت يعكس احترام الإنسان لنفسه وللآخرين.

وتحدثت سوسن بدر عن دعم والدتها لمسيرتها الفنية ولها بشكل كبير، موضحة أن والدتها لم تقدم لها مساعدة مباشرة في بداياتها، لكنها كانت داعمًا معنويًا وتشجيعيًا، حيث كانت تحثها على متابعة شغفها قائلة: "اعملي اللي بتحبيه".

وشددت سوسن بدر على أن هذا التشجيع ساعدها على اكتشاف موهبتها وتحفيزها على الالتزام بما تحب دون تدخل مباشر في خطواتها العملية أو المهنية.