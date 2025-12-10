حوادث الرياضيين.. بدء التحقيق مع مصطفى يونس في بلاغ مقدم ضده من الخطيب

بدأت نيابة النزهة، التحقيق مع مصطفى يونس، عضو النادي الأهلي ومدافع الفريق السابق، في البلاغ المقدم ضده من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومجلس إدارة النادي، على خلفية تصريحات وصفوها بـ"المسيئة والمخالفة للقانون".

بلاغ للتحقيق مع مصطفى يونس:

وقررت النيابة إحالة البلاغ الرسمي، الذي تقدم به المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، إلى نيابة النزهة للتحقيق مع مصطفى يونس بشأن ما نسب إليه من تجاوزات وإساءات متكررة ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

أسباب رفع الأهلي دعوى ضد مصطفى يونس:

وأكد محمد عثمان، في بلاغه أن مصطفى يونس دأب على الإدلاء بتصريحات مسيئة عبر عدة منصات إعلامية، منها برنامج "الكابتن" على قناة DMC، الذي يقدمه أحمد حسن، وبرنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر، مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وأرفق النادي الأهلي في بلاغه أسطوانة مدمجة تضم تسجيلات كاملة للحلقات المشار إليها، إضافة إلى روابط الفيديوهات محل الشكوى، وتم إحالة الواقعة للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، للفحص واتخاذ ما يلزم.