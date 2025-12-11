طارق يحيى يكشف حقيقة اتهامه بالاستيلاء على ملابس ناشئي الزمالك

نفى طارق يحيى، المدرب السابق لنادي الزمالك، ما تردد عن تورطه في “الاستيلاء على ملابس قطاع الناشئين” خلال فترة عمله بالنادي.

وأكد يحيى لـ أوضة اللبس، أن هذه الاتهامات غير صحيحة، مشيراً إلى أنه كان من المبادرين بتوفير احتياجات اللاعبين الصغار.

وأوضح يحيى أنه جمع أموالاً من بعض لاعبي الفريق الأول، من بينهم عمر جابر وسيد نيمار، لشراء ملابس للاعبي الناشئين بسبب عدم توفرها، مؤكداً أن ما قام به كان لخدمة النادي والناشئين وليس خلاف ذلك.

وقال يحيى في تصريحاته: «رغم أن البعض اتهمني بالاستيلاء، إلا أنني بذلت جهدي شخصياً لجمع الأموال وشراء الملابس من أجل صغار الزمالك».