الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لتأجيل مباراته أمام بلدية المحلة قبل مواجهة سموحة بكأس مصر

قرّر مسئولو نادي الزمالك، تقديم طلب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل تأجيل مباراة الفريق أمام بلدية المحلة في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

ووفقًا لجدول البطولة، فإن الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 بكأس مصر يوم 27 ديسمبر في تمام الثانية والنصف ظهرًا على ستاد المقاولون العرب.



يأتي طلب نادي الزمالك تأجيل المباراة أمام بلدية المحلة بسبب ضيق الوقت بينها وبين مباراة سموحة المقرر لها يوم 25 ديسمبر في كأس عاصمة مصر.

وفي سياق آخر، استقر مسؤولو نادي الزمالك على عقد اجتماع مع مدافع الفريق حسام عبد المجيد فور عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية، لحسم ملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويأتي هذا التحرك في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار داخل القلعة البيضاء، مع وضع بند يسمح له بالاحتراف الخارجي مستقبلاً.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفض عبد المجيد عدة عروض من أندية مكسيكية وبرتغالية، مفضلًا الانتظار لحسم مستقبله مع الزمالك أولًا.

ويطلب اللاعب أن يتضمن العقد الجديد بندًا يتيح له الرحيل للاحتراف الخارجي بشروط مالية تضمن استفادة النادي، وبما يحقق له حلم خوض تجربة احترافية في الوقت المناسب.

ويؤكد مسؤولو الزمالك أنهم تلقوا موافقة مبدئية من اللاعب على التجديد، مع التمسك بإدراج هذا الشرط في العقد، وهو ما سيتم مناقشته رسميًا خلال الجلسة المرتقبة عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني.

وكشف إسلام عبد المجيد، شقيق اللاعب ووكيله، أن حسام يحصل حاليًا على راتب قدره مليون ونصف المليون جنيه فقط في الموسم، مشيرًا إلى رغبة اللاعب في تقدير أكبر يتناسب مع دوره وتألقه مع الفريق.

ويذكر أن حسام عبد المجيد يتواجد حاليًا مع المنتخب الأول بقيادة حسام حسن، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.