رياضة

الاتحاد المصري يعلن الجدول المبدئي لمواجهات دور الـ16 من كأس مصر

رباب الهواري

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الملامح الأولية لجداول مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لموسم 2025/2026، وذلك في إطار التحضيرات التنظيمية لاستكمال أقدم البطولات المحلية وأكثرها جماهيرية.

 ويأتي الإعلان في وقت تنتظر فيه الجماهير المصرية مواعيد المنافسات المقبلة وسط ترقب كبير لما سيشهده هذا الدور من مواجهات قوية وحاسمة.

مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس مصر

حددت إدارة المسابقات يومي 27 و28 ديسمبر الجاري موعدًا مبدئيًا لانطلاق مباريات هذا الدور، على أن تقام المواجهات الثلاث الأولى وفق الجدول التالي:

  • السبت 27 ديسمبر 2025
    • طلائع الجيش × ك الإسماعيلية
  • الأحد 28 ديسمبر 2025
    • البنك الأهلي × إنبي
    • حرس الحدود × سموحة

ومن المنتظر أن يتم الإعلان لاحقًا عن بقية المباريات المتبقية بمجرد الاستقرار على المواعيد النهائية واعتماد الملاعب المستضيفة.

تعديلات جديدة في لائحة البطولة

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الإثارة ورفع مستوى المنافسة، أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلًا في لوائح البطولة بدءًا من دور الـ32.

وبموجب القرار الجديد، سيتم اللجوء مباشرة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح في حالة انتهاء أي مباراة بالتعادل، بدلًا من إعادة المباراة أو الاكتفاء بضربات الترجيح.

ويأتي هذا التعديل كجزء من مساعي الاتحاد لتسريع وتيرة البطولة ومنح الجماهير مباريات أكثر حسمًا وتشويقًا.

ترقّب جماهيري لمواجهات مرتقبة

تشهد جماهير الكرة المصرية حالة من الانتظار والحماس لانطلاق هذا الدور الذي يجمع بين عدد من الأندية الكبرى والفرق الصاعدة حديثًا أو تلك التي تقدم مستويات مميزة هذا الموسم، والمعروفة إعلاميًا بـ”فرق التوهج”.

وتزداد أهمية هذا الدور كونه يمثل نقطة فاصلة في مشوار كل فريق نحو المنافسة على اللقب.


 

كأس مصر الاتحاد المصرى لكرة القدم أخبار الرياضة الأهلي بيراميدز

