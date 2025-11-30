فاركو يوجه رسالة للأهلي قبل لقاء كأس مصر المتوقع: جايلك يا كبير أفريقيا

وجهت الصفحة الرسمية لنادى فاركو، رسالة للنادى الأهلى فى إشارة لمباراة الفريقين المتوقعة فى بطولة كأس مصر.



وكتبت الصفحة عبر فيس بوك: "جايلك يا كبير أفريقيا".



تأهل فاركو فى دور الـ16 بعد الفوز على تليفونات بني سويف بنتيجة 2-0 ، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب إستاد المكس ، فى دور الـ32 من ضمن منافسات كأس مصر.

وافتتح فاركو التهديف فى الدقيقة 47، عن طريق محمد مجدي.

ثم أضاف فاركو الهدف الثاني فى الدقيقة 63، عن طريق أحمد فؤاد.

ونجح فاركو في تخطي بني سويف ليكون الفريق الخامس المتأهل لدور الـ16، برفقه، بتروجيت، وسموحة، وكهرباء الإسماعيلية، والبنك الأهلي.

وسوف يواجه فاركو الفائز من الأهلي والمصرية للإتصالات فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.