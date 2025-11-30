تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

علق الإعلامى عمرو أديب، على مشادة وائل جمعة، نجم الكرة المصرية السابق، مع أحمد فؤاد، مقدم الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي والجيش الملكى، فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عمرو أديب، فى تصريحات ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»:"أنا عايز أحيى وائل جمعة، أنا بتكلم إعلاميًا الراجل ده عمل الشغل اللى ساعات كتير لما تعمل حاجة غلط يبقى الصح".

وأضاف: "اللى عمله وائل جمعة، بالنسبة للناس بتوع مدارس الإعلام الكلاسيكى هو الغلط بس اللى عمله وائل، هو الصح".

وختم: "اللى قاله وائل جمعة، كان فى جرأة وكان بيعبر عن وجهة نظره، أنا بحيى فى وائل، حبه للنادى الأهلى وحماسه، ولأنه عمل حاجة إعلامية تبدو خطأ، زميله قاله (خلينا نخرج فاصل إعلامي)، وائل رد وقاله (مش هنخرج وخلينى أقولك رأيى إن الكورة دى فيها ظلم)".



وختم: "بصرف النظر عن الكورة ضربة جزاء ولا لأ، ولكن اللى عمله وائل جمعة، إعلاميًا، كان صح، وأنا بقوله إنت كنت صح".