أخطاء تكتيكية وإهدار للفرص.. مُحلل رياضي يُهاجم «توروب» بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 في حادث إطلاق نار خلال حفلة بكاليفورنيا
«كيشو» بين الولاء والإغراء الأمريكي.. أشرف صبحي يوضح موقف الدولة من اللاعبين
تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"
رد ناري من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن شائعات "محاذير الدراما"
البنا :أوسكار رويز هو أكثر مسئول ظلمني ولن أسامحه
وول ستريت جورنال: ترامب يُهدّد الرئيس الفنزويلي باستخدام القوة إذا لم يتنحَّ طواعية
فرحة وحزن في المنيا | 48 مرشحًا.. تفاصيل المنافسة بالدوائر المُلغاة
الشرطة الألمانية تستخدم رذاذ الفلفل ومدافع المياه لتفريق احتجاجات «أنتيفا».. وتأجيل مؤتمر سياسي
بعد نجاح «ورد وشوكولاتة».. «زينة» تُوجّه رسالة خاصة للجمهور | ماذا قالت؟
واشنطن بوست: زيلينسكي يواجه ضغوطًا أمريكية جديدة لحل النزاع مع روسيا
سعر الدولار اليوم الأحد 30-11-2025
علق الإعلامى عمرو أديب، على مشادة وائل جمعة، نجم الكرة المصرية السابق، مع أحمد فؤاد، مقدم الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي والجيش الملكى، فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عمرو أديب، فى تصريحات ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»:"أنا عايز أحيى وائل جمعة، أنا بتكلم إعلاميًا الراجل ده عمل الشغل اللى ساعات كتير لما تعمل حاجة غلط يبقى الصح".

وأضاف: "اللى عمله وائل جمعة، بالنسبة للناس بتوع مدارس الإعلام الكلاسيكى هو الغلط بس اللى عمله وائل، هو الصح".

وختم: "اللى قاله وائل جمعة، كان فى جرأة وكان بيعبر عن وجهة نظره، أنا بحيى فى وائل، حبه للنادى الأهلى وحماسه، ولأنه عمل حاجة إعلامية تبدو خطأ، زميله قاله (خلينا نخرج فاصل إعلامي)، وائل رد وقاله (مش هنخرج وخلينى أقولك رأيى إن الكورة دى فيها ظلم)".


وختم: "بصرف النظر عن الكورة ضربة جزاء ولا لأ، ولكن اللى عمله وائل جمعة، إعلاميًا، كان صح، وأنا بقوله إنت كنت صح".

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة يعلن دخول الشتاء مبكرًا

7 درجات فقط.. تحول مفاجئ وانخفاض كبير في الحرارة خلال ساعات بهذه المدينة

أمطار

الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

انتخابات مجلس النواب 2025

مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

أرشيفية

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعتقل أفغانيا بعد تهديده بتفجير في تكساس

ويتكوف و روبيو

تقارير: روبيو وويتكوف وكوشنر يلتقون بمسؤولين أوكران في فلوريدا

أرشيفية

زلزال سياسي يهز كييف.. تحقيقات فساد تطال أقرب رجالات زيلينسكي وتربك مشهد السلطة

فيديو

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

سعد البارون

سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو

منى زكي

يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%

عريس بزي الملك توت عنخ آمون

دخل قاعة الفرح بزي توت عنخ آمون .. ظهور أسطوري لعريس من كوم أمبو

