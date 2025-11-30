اليوم لقاء صعب.. منتخب مصر لسيدات كرة اليد في مواجهة قوية أمام هولندا ببطولة العالم

يستعد منتخب مصر لسيدات كرة اليد لخوض مواجهة صعبة أمام نظيره الهولندى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم فى نسختها الـ27، التى تستضيفها هولندا وألمانيا.

وتدخل سيدات الفراعنة اللقاء بحثًا عن نتيجة إيجابية تعيد لهن الاتزان بعد الخسارة فى الظهور الأول أمام منتخب النمسا بنتيجة 29-20، فى مباراة حاول خلالها المنتخب تقديم أفضل ما لديه رغم قوة المنافس.

قائمة منتخب مصر فى بطولة العالم

اختار الجهاز الفنى قائمة تضم مجموعة من أبرز العناصر الشابة والواعدة، جاءت كالتالى:

مى جمعة، جهاد وائل، جنة نور، مروة عيد، نادين طارق، شروق محمود، نوران خالد، أمينة هشام، روان سعيد، يارا هانى، ملك عمرو، تقى كامل، لوجين أسامة، شهد صفى، أمينة عاطف، ملك طلعب، مريم أسامة، وفاطمة محمود.

وتسعى اللاعبات إلى استثمار خبراتهن المتراكمة خلال البطولات الأفريقية والدولية لتقديم أداء مشرف يعكس تطور كرة اليد النسائية فى مصر.

منافسات المجموعة الخامسة

يقع منتخب مصر ضمن المجموعة الخامسة، التى تضم منتخبات: مصر – هولندا – النمسا – الأرجنتين. وتمثل هذه المجموعة تحدياً كبيراً لسيدات الفراعنة، خاصة فى ظل قوة المنتخب الهولندى صاحب الأرض والجمهور، والمنتخب النمساوى الذى قدم أداءً قوياً فى الجولة الأولى. ورغم صعوبة المنافسة، يدخل المنتخب المصرى برغبة واضحة فى تحقيق مفاجأة وإثبات جدارته بالمشاركة العالمية.

إنجاز تاريخى وتأهل غير مسبوق

يخوض منتخب مصر للسيدات منافسات البطولة العالمية بعد كتابة تاريخ جديد للعبة، حيث نجحت اللاعبات فى التأهل لأول مرة إلى بطولة العالم 2025، عقب الوصول إلى المربع الذهبى ببطولة أفريقيا الأخيرة فى الكونغو الديموقراطية. وجاء التأهل بعد الفوز المثير على الكونغو بنتيجة 23-22 فى ربع النهائى، فى مباراة أظهرت شخصية المنتخب وقدرته على المنافسة.

بهذه الروح والطموح، تدخل سيدات مصر المواجهة ضد هولندا ساعيات لتقديم أداء يليق بمكانة المنتخب وتاريخ الرياضة المصرية، مع آمال كبيرة فى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظهّن فى استكمال مشوارهن العالمى بقوة



