قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارتين على طريق المطرية بالدقهلية
كيف يغفر الله لك ذنوب الخلوات؟.. 10 أعمال سهلة تنجيك من 11 لعنة
تدخلك جهنم أو تكفر الكبائر.. النبي حذر من القسوة أو الإساءة لـ5 مخلوقات
قناع ذهبي لمومياء .. المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية مذهلة
توتر متصاعد في السويداء.. اشتباكات مسلحة واقتحام منزل مدير الأمن
بخطوات بسيطة.. اعرف طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل
وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية في إسلام آباد
فرصتك غدًا .. طريقة الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
وزير الخارجية يجرى لقاء إعلاميا مع جريدة وقناة DAWN الباكستانية خلال زيارته لإسلام آباد
بعد قليل .. بدء مُحاكمة شاب بتهمة ابتزاز فتاة بصور فاضحة بالقاهرة
تعرّف على موعد ونظام قرعة بطولة كأس العالم 2026 .. وتصنيف منتخب مصر
إعلان الفائزين بمهرجان الكرازة المرقسية 2025 وبدء فعاليات دورة 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم لقاء صعب.. منتخب مصر لسيدات كرة اليد في مواجهة قوية أمام هولندا ببطولة العالم

منتخب مصر لسيدات كرة اليد
منتخب مصر لسيدات كرة اليد
رباب الهواري

يستعد منتخب مصر لسيدات كرة اليد لخوض مواجهة صعبة أمام نظيره الهولندى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم فى نسختها الـ27، التى تستضيفها هولندا وألمانيا.

 وتدخل سيدات الفراعنة اللقاء بحثًا عن نتيجة إيجابية تعيد لهن الاتزان بعد الخسارة فى الظهور الأول أمام منتخب النمسا بنتيجة 29-20، فى مباراة حاول خلالها المنتخب تقديم أفضل ما لديه رغم قوة المنافس.

قائمة منتخب مصر فى بطولة العالم

اختار الجهاز الفنى قائمة تضم مجموعة من أبرز العناصر الشابة والواعدة، جاءت كالتالى:

مى جمعة، جهاد وائل، جنة نور، مروة عيد، نادين طارق، شروق محمود، نوران خالد، أمينة هشام، روان سعيد، يارا هانى، ملك عمرو، تقى كامل، لوجين أسامة، شهد صفى، أمينة عاطف، ملك طلعب، مريم أسامة، وفاطمة محمود.

وتسعى اللاعبات إلى استثمار خبراتهن المتراكمة خلال البطولات الأفريقية والدولية لتقديم أداء مشرف يعكس تطور كرة اليد النسائية فى مصر.

منافسات المجموعة الخامسة

يقع منتخب مصر ضمن المجموعة الخامسة، التى تضم منتخبات: مصر – هولندا – النمسا – الأرجنتين. وتمثل هذه المجموعة تحدياً كبيراً لسيدات الفراعنة، خاصة فى ظل قوة المنتخب الهولندى صاحب الأرض والجمهور، والمنتخب النمساوى الذى قدم أداءً قوياً فى الجولة الأولى. ورغم صعوبة المنافسة، يدخل المنتخب المصرى برغبة واضحة فى تحقيق مفاجأة وإثبات جدارته بالمشاركة العالمية.

إنجاز تاريخى وتأهل غير مسبوق

يخوض منتخب مصر للسيدات منافسات البطولة العالمية بعد كتابة تاريخ جديد للعبة، حيث نجحت اللاعبات فى التأهل لأول مرة إلى بطولة العالم 2025، عقب الوصول إلى المربع الذهبى ببطولة أفريقيا الأخيرة فى الكونغو الديموقراطية. وجاء التأهل بعد الفوز المثير على الكونغو بنتيجة 23-22 فى ربع النهائى، فى مباراة أظهرت شخصية المنتخب وقدرته على المنافسة.

بهذه الروح والطموح، تدخل سيدات مصر المواجهة ضد هولندا ساعيات لتقديم أداء يليق بمكانة المنتخب وتاريخ الرياضة المصرية، مع آمال كبيرة فى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظهّن فى استكمال مشوارهن العالمى بقوة


 

سيدات اليد منتخب مصر اخبار اليد اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

أمطار

الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

انتخابات مجلس النواب 2025

مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

طبيبة إسبانية متطوعة بمستشفى ناصر بغزة توضح معاناة القطاع الطبي

صورة أرشيفية

فلايت رادار: خلو المجال الجوي فوق فنزويلا من الطائرات

أم كلثوم

أحمد مراد عن فيلم الست: حب الجمهور لأم كلثوم سر الجدل

بالصور

مش اليانسون بس.. مشروبات تساعد في التخلص من ألم الحلق

غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق

فيديو

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

سعد البارون

سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد