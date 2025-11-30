قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إعلان الفائزين بمهرجان الكرازة المرقسية 2025 وبدء فعاليات دورة 2026

الآباء الأساقفة
الآباء الأساقفة
ميرنا رزق

نظمت أسقفية الشباب الحفل السنوي لتوقيع نتيجة مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2025، والذي حمل شعار "اثْبُتْ عَلَى مَا تَعَلَّمْتَ"، وإعلان الفائزين بالمركز الأول، وكذلك افتتاح المهرجان لعام 2026 تحت شعار "يَعْظُمُ انْتِصَارُنَا بِالَّذِي أَحَبَّنَا"، في الأربعاء الماضي على مسرح القديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبحضور نيافة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب.

مهرجان الكرازة المرقسية 

شهد الحفل أصحاب النيافة الأنبا صرابامون مطران عطبرة وأمدرمان وشمال السودان، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا إيليا أسقف الخرطوم وجنوب السودان، والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.

حضر الاحتفال عدد من الشخصيات العامة، والآباء الكهنة والخدام والخادمات منسقي المهرجان بالإيبارشيات والأحياء، ومُحكّمي المهرجان.

تضمن الحفل الفقرات التالية:
- فيلم تسجيلي حول فاعليات مهرجان الكرازة لعام ٢٠٢٥.
- الإعلان عن مَنح اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة شهادة الأيزو هذا العام لإيبارشيتي: الإسماعيلية والبحر الأحمر، وتم تسليم الشهادة لكل من نيافة الأنبا إيلاريون والأب القس متياس ألفونس منسق إيبارشية الإسماعيلية نيابة عن نيافة الأنبا سارافيم أسقفها.  
- تكريم الآباء المطارنة والأساقفة الحضور. 
- تكريم بعض الإيبارشيات بدروع التميُّز في التنظيم والإدارة، وأيضًا في التميُّز في مسابقات وأنشطة المهرجان المختلفة. 
- عروض لفريق "قيثارة كيدز" التابع لأسقفية الشباب، وفِرَق ألحان من إيبارشيات وكنائس متعددة. 
- باقة من الترانيم المؤلفة خصيصًا لنيافة الأنبا صرابامون بمناسبة رسامته مطرانًا، قدمها فريق كورال الإيبارشية. 


- تقديم نموذج من المشاركين المبدعين في مهرجان الكرازة، وهما الأخويْن شارل ديڤيد وكاراس ديڤيد من أبناء إيبارشية سوهاج، واللذان يشاركان في المهرجان منذ طفولتهما المبكرة، ويحصلان على المراكز الأولى، وأهّلهما ذلك للتنافس والحصول على المركز الأول في مسابقة الدولة للمبدع الصغير، وكذلك في المنتدى الأفروآسيوى للابتكار والتكنولوچيا. 
- انطلاق شعار مهرجان الكرازة لعام ٢٠٢٦ "يَعْظُمُ انْتِصَارُنَا بِالَّذِي أَحَبَّنَا". 
- الإعلان عن الفائزين بالمركز الأول بمهرجان الكرازة ٢٠٢٥، وتلاه الإعلان عن الفائزين بالمركزيْن الثاني والثالث، والفائزين بالدروع.

أسقفية الشباب مهرجان الكرازة مهرجان الكرازة المرقسية الأنبا موسى الأنبا موسى الأسقف العام للشباب

