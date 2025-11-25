رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية خلال إدلائه بصوته: المشاركة تسهم في استقرار الوطن

أدلى رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بصوته اليوم في انتخابات مجلس النواب، وذلك في لجنتِه الانتخابية بكلية فنون جميلة بالزمالك.

أهمية المشاركة الإيجابية

وأكد رئيس الأساقفة عقب التصويت أهمية المشاركة الإيجابية في البرلمان، معتبرًا أن التصويت مسؤولية وطنية تُسهم في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية.

وأشاد رئيس الأساقفة بانتظام عملية التصويت داخل اللجان وتعاون القائمين عليها، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين تعكس وعيًا كبيرًا بأهمية دور مجلس النواب في صياغة التشريعات وتعزيز الصالح العام.

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالًا ملحوظًا من المواطنين خاصة الشباب، مع تيسير عملية التصويت وسط إجراءات تنظيمية جيدة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.