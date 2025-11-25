قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية خلال إدلائه بصوته: المشاركة تسهم في استقرار الوطن

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
ميرنا رزق

أدلى رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بصوته اليوم في انتخابات مجلس النواب، وذلك في لجنتِه الانتخابية بكلية فنون جميلة بالزمالك.

أهمية المشاركة الإيجابية

وأكد رئيس الأساقفة عقب التصويت أهمية المشاركة الإيجابية في البرلمان، معتبرًا أن التصويت مسؤولية وطنية تُسهم في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية.

وأشاد رئيس الأساقفة بانتظام عملية التصويت داخل اللجان وتعاون القائمين عليها، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين تعكس وعيًا كبيرًا بأهمية دور مجلس النواب في صياغة التشريعات وتعزيز الصالح العام.

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالًا ملحوظًا من المواطنين خاصة الشباب، مع تيسير عملية التصويت وسط إجراءات تنظيمية جيدة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

