قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
الوطنية للانتخابات تكشف عن حقيقة شراء أصوات الناخبين أمام اللجان الانتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بابا الفاتيكان يدعو جوقات الكنيسة إلى ترنيم المحبة وتجنب الاستعراض في قداس اليوبيل

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

ترأس، أمس، قداسة البابا لاون الرابع عشر، بابا الفاتيكان صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة يوبيل الجوقات الكنسية، حيث شدد قداسته على الدور الروحي العميق للترانيم الليتورجية، مؤكدًا أنها تعبير عن محبة الله، وخدمة حقيقية داخل الكنيسة.

وأمام آلاف المرنمين، والموسيقيين الذين حضروا لتقديم شكرهم على مواهبهم، ركز الحبر الأعظم على المسيح ملك الكون، مشيرًا إلى أن قوته هي المحبة، وعرشه هو الصليب.

وقال الأب الأقدس: هذه المحبة هي أيضًا الإلهام، والدافع وراء ترنيمكم، مؤكدًا أن مهمة الجوقات هي إشراك المؤمنين في تسبيح الله.

الترانيم والتسبيح 

واستشهد بابا الكنيسة الكاثوليكية بالقديس أوغسطينوس، الذي قال: "Cantare amantis est" أي "الترنيم صفة من يحب"، ليوضح كيف أن الموسيقى تعد أداة متكاملة، للتعبير عن الإنسان بكامل أبعاده الروحية، والعاطفية، والجسدية، كما ربط نشاط الجوقة بمسيرة الكنيسة، واصفًا إياها بالواقع السينودسي الأصيل، وحثّ الأعضاء على السير معًا، مرتلين، ومساندين بعضهم البعض في أوقات الفرح، والألم.

وأشار عظيم الأحبار أيضًا إلى القديس إغناطيوس الأنطاكي، مشبهًا انسجام الأصوات في الجوقة بوحدة الكنيسة التي تذوب بالمحبة، لتشكّل لحنًا واحدًا متناغمًا

وجاء جوهر العظة في التأكيد على أن الخدمة الجوقية تتطلب الإعداد، والانضباط، وروح الخدمة، فضلاً عن "حياة روحية عميقة".

وحذر الأب الأقدس من الانزلاق إلى الاستعراض، قائلًا: تيقّظوا لكي تكون حياتكم الروحية دائمًا على مستوى الخدمة التي تقومون بها، كونوا قادرين على إشراك شعب الله دون إقصاء أحد.

واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر القداس الإلهي الاحتفالي بدعوة الجوقات لتكون دومًا صورة مضيئة للكنيسة التي تسبح ربها، مستشهدًا بالمزمور المرتل: "إلى بيت الرب ننطلق بفرح"، وتسليم جميع المرنمين لحماية القديسة سيسيليا، شفيعة الموسيقى.

البابا لاون البابا لاون الرابع عشر القداس الإلهي يوبيل الجوقات الكنسية الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية الصليب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب

كنا إمتى قريبين.. أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد بلاغها ضده

خالد جلال

عرض فيلم قصير لخالد جلال ضمن فعاليات الدورة 26 لمهرجان أيام قرطاج

تامر حسني يشارك أسماء جلال أول عمل بعد جراحة الكلى

تامر حسني يشارك أسماء جلال في أول عمل بعد جراحة الكلى

بالصور

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد