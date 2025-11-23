قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

البابا تواضروس: الترقية لرتبة المطرانية اعتراف بالخبرة الكنسية والروحية

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

أشار قداسة البابا تواضروس الثاني في كلمة قصيرة ألقاها قبل بدء صلوات بدء طقس منح خمسة من الآباء الأساقفة رتبة مطران، إلى أن هؤلاء الأساقفة لهم في خدمة الأسقفية أكثر من ثلاثين سنة، قاموا خلالها بالرعاية والافتقاد وتعبوا كثيرًا في عملهم. 

لفت البابا تواضروس الثاني إلى أن هذه الرسامة تأتي ضمن احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول.

ترقية مطارنة جدد

ونوه إلى أننا إذ نحتفل بترقية مطارنة جدد، فإن هذا يحمل عدة رسائل، هي:
١- التقدير والامتنان من الكنيسة للأب الأسقف عبر سنوات خدمته الطويلة.
٢- تجديد وإضافة حيوية للأب الأسقف في مسار خدمته ليكملها بنشاط وقوة.
٣- اعتراف من الكنيسة بالخبرة الكنسية والروحية الكبيرة التي صارت لهذا الأب الأسقف.
٤- تعتبر هذه الترقية بركة لكل شعب الإيبارشية التي يخدم فيها هذا الأب الجليل، وفي المجمل فإن الترقية للمطرانية هي فرح واضافة كبيره في حياة الكنيسة القبطية.

وبمناسبة ترقية أحد أساقفتنا بالسودان وهو نيافة الأنبا صرابامون،  طلب قداسة البابا من الحضور أن يصلوا من أجل أن يحل السلام في السودان.

وعن الآباء المطارنة الجدد قال قداسته:
"الآباء الخمسة المتقدمين للترقية للمطرانيه قد وضع عليهم اليد قداسة المتنيح البابا شنودة الثالث، والآباء الخمسه بأقدمية الرسامةهم: 
١- نيافة الأنبا يوأنس: نال الأسقفية عام ١٩٩٣ كان أسقفًا عامًا حتى عام  ٢٠١٥ حين تم تجليسه أسقفًا لإيبارشية أسيوط.

٢- نيافة الأنبا صرابامون أسقف عطبرة وأمدرمان وشمال السودان: نال درجة الأسقفية عام ١٩٩٣ وقد حصل على الجنسية السودانية في خدمته هناك.

٣- نيافة الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا وأسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا: هو أول أسقف لهذه الإيبارشية والتي تأسست في حبرية البابا شنودة وقد نال درجة الأسقفية عام ١٩٩٥ ويعتبر أول أسقف قبطي مصري في أوروبا ينال درجة المطرانية.

٤ - نيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما للأقباط الأرثوذكس في إيطاليا: نال درجة الأسقفية عام ١٩٩٥ وصار أسقفًا في إيطاليا وقد خدم لفترة مع المتنيح الأنبا كيرلس مطران ميلانو، وهو يمثلنا في لقاءات كثيرة مع الكنيسة الكاثوليكية باعتبار أن إيبارشيته هناك.

٥- نيافه الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير العذراء والقديس موريس بهوكستر بألمانيا: نال درجة الأسقفية عام ١٩٩٥ وخدم في ألمانيا وهو أول أسقف هناك. خدم لفترة  كأسقف عام ثم تم تجليسه على الإيبارشية عام ٢٠١٣، وهو أيضًا أول مطران قبطي في ألمانيا.

نود أن نهنئ الانبا يوأنس اليوم بعيد ميلاده والذي يوافق أيضًا تذكار نياحة المطران الجليل الأنبا ميخائيل مطران أسيوط، وهنا نشهد تواصل الأجيال من جيل الى جيل فقد كان للمطران الأنبا ميخائيل خدمة جليلة في أسيوط ويستكملها نيافه الأنبا يوأنس.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مجمع نيقية

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي

