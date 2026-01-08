قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟
ترامب يدعو رئيس كولومبيا للبيت الأبيض بعد وصفه بـ"رجل يُحب صناعة الكوكايين"
دعاء المظلوم المقهور .. يفرج الله همه ويستجيب له
وزارة البترول تُنهي تكليف عمالة صيانكو وبوتاجاسكو ممن تجاوزوا 53 عامًا وتُقر زيادات مالية
جمال رائف: إسرائيل تفتح أبواب الجحيم في أفريقيا جنوب الصحراء
منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟
دعاء الفجر 19 شهر رجب يفتح لك أبواب الرزق.. اغتنم أوقات الاستجابة
استقرار عالمي ومحلي.. أسعار الحديد يوم الخميس
وزير الكهرباء: نجحنا في خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات لأقل من 170 جراما
سينتهي بالفشل.. برلماني صومالي: إسرائيل تريد النفوذ غير الشرعي في أفريقيا
ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل
ترامب يستعد للإعلان عن تشكيل مجلس السلام بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

دواجن
دواجن
عادل نصار

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن المخاوف من وصول أسعار الدواجن إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان، مبالغ فيها إلى حد ما. 

الإنتاج هذا العام يشهد زيادة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بنفس الفترة من يناير 2025

وأضاف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الإنتاج هذا العام يشهد زيادة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بنفس الفترة من يناير 2025، بما في ذلك زيادة في إنتاج الكتكوت تصل إلى 30-35%. 

وأشار الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى أن انتظام النقد الأجنبي والأسعار المستقرة للأعلاف والمخزون الاستراتيجي ودورات الإنتاج المستمرة خلال العام كلها عوامل ساهمت في ارتفاع الإنتاج، مؤكدًا أن العرض والطلب هما المحددان الرئيسيان لأسعار الدواجن والبيض الطازج، باعتبارهما سلعًا حية لا تقبل التخزين.

وتناول الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أسعار الدواجن والبيض على مدار الأشهر الماضية، موضحًا أن الأسعار الحالية أقل من أسعار نفس الفترة في العام الماضي. حيث بلغ سعر كرتونة البيض هذا العام 118-119 جنيهًا مقارنة بـ160 جنيهًا العام الماضي، وسعر الدواجن وصل إلى 74-75 جنيهًا مقابل 97-98 جنيهًا. 

وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ارتفاع الأسعار الأخير مرتبط بالطلب الموسمي في الأعياد وفطار الأخوة الأقباط، وأن الأسعار عادة ما تتراجع بعد انتهاء هذه المناسبات لتعود للاتزان مع حجم الإنتاج الكبير المتاح.

الدواجن أسعار الدواجن الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

هجوم سيبراني

تقرير: الصين تخترق رسائل البريد الإلكتروني لموظفي الكونغرس الأمريكي

انقطاع الكهرباء في منطقتين في أوكرانيا

أوكرانيا.. انقطاع التيار الكهربائي في منطقتين جنوبيتين شرقيتين بسبب هجوم روسي

أرشيفية

ترامب يسعى لإبعاد إيران وروسيا والصين عن نصف الكرة الغربي

بالصور

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية.. لهذه الأسباب

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب

بخصر منحوت.. هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014

بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد