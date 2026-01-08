منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن المخاوف من وصول أسعار الدواجن إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان، مبالغ فيها إلى حد ما.

الإنتاج هذا العام يشهد زيادة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بنفس الفترة من يناير 2025

وأضاف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الإنتاج هذا العام يشهد زيادة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بنفس الفترة من يناير 2025، بما في ذلك زيادة في إنتاج الكتكوت تصل إلى 30-35%.

وأشار الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى أن انتظام النقد الأجنبي والأسعار المستقرة للأعلاف والمخزون الاستراتيجي ودورات الإنتاج المستمرة خلال العام كلها عوامل ساهمت في ارتفاع الإنتاج، مؤكدًا أن العرض والطلب هما المحددان الرئيسيان لأسعار الدواجن والبيض الطازج، باعتبارهما سلعًا حية لا تقبل التخزين.

وتناول الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أسعار الدواجن والبيض على مدار الأشهر الماضية، موضحًا أن الأسعار الحالية أقل من أسعار نفس الفترة في العام الماضي. حيث بلغ سعر كرتونة البيض هذا العام 118-119 جنيهًا مقارنة بـ160 جنيهًا العام الماضي، وسعر الدواجن وصل إلى 74-75 جنيهًا مقابل 97-98 جنيهًا.

وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ارتفاع الأسعار الأخير مرتبط بالطلب الموسمي في الأعياد وفطار الأخوة الأقباط، وأن الأسعار عادة ما تتراجع بعد انتهاء هذه المناسبات لتعود للاتزان مع حجم الإنتاج الكبير المتاح.