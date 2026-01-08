وزير الإسكان يستعرض التصور المبدئي لمشروع جديد للإسكان المتوسط

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة واستعراض التصور المبدئي لمشروع سكني جديد للإسكان المتوسط، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة للتوسع في تنفيذ مشروعات سكنية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الرئيسية المرتبطة بالمشروع، من بينها الرؤية العامة والتصميمات والمدن المقترح تنفيذ المشروع بها، بما يواكب خطط الدولة للتنمية العمرانية المتكاملة، ويراعي معايير الجودة والاستدامة.

وأكد وزير الإسكان أن المشروع الجديد للإسكان المتوسط يأتي في إطار سياسة الدولة نحو توفير المسكن الملائم، والحياة الكريمة للمواطنين بمختلف شرائح الدخل، والتخطيط الجيد لتنمية المناطق الحديثة.

واستعرض الاجتماع، النموذج المعماري المقترح للعمارات السكنية بالمشروع، ومساحات الوحدات المقترحة بتصميمات عصرية.



كما تناول الاجتماع والمدن المقترح تنفيذ المشروع بها، والتي ستشمل مدن: العبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، ومدينة العاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة.