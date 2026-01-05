الإسكان: طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدينتي العبور وأسيوط الجديدتين

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية لهييئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة، بجانب توفير فرص العمل والخدمات المتنوعة.

وأضاف وزير الإسكان أن التقديم على الفرص المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين حتى يوم 15 يناير الجاري، من خلال الرابط https://assign.newcities.gov.eg/ ، وذلك في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المجن الجديدة، من خلال إتاحة أراضٍ بمواقع متميزة وبأنشطة متعددة تشمل التجارية، والإدارية، والتعليمية، والطبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من مكانة المدن الجديدة كمقاصد للفرص الاستثمارية الواعدة.

وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة بمدينة العبور الجديدة: قطعة أرض رقم (6 ب) – منطقة الخدمات الإقليمية على مساحة 11332 م² – نشاط تجاري – طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وقطعة أرض رقم (14) – منطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 16597 م² – نشاط تعليمي جامعي – طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وقطعة أرض رقم (50 ب) – منطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 9279 م² – نشاط تجاري إداري – طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وقطعة أرض رقم (138) – منطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 1094 م² – نشاط تجاري إداري – الحي 39، وقطعة أرض رقم (150) – منطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 1659 م² – نشاط تجاري – الحي 39، وقطعة أرض رقم (219) – منطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 881 م² – نشاط حضانة – الحي 39.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم طرح عدداً من الأنشطة الاستثمارية بأنشطة متنوعة تشمل: قطعة رقم (24) بمركز خدمات الحي الثاني، بمساحة 2635 مترًا مربعًا، بنشاط إداري، وقطعة رقم (26) بمركز خدمات المدينة الرئيسي، بمساحة 1040 مترًا مربعًا، بنشاط تجاري – إداري – سكني، وطرح نشاط عمراني متكامل بمساحة 24693 مترًا مربعًا، بالقطع أرقام (16، 17) بمنطقة الجمعيات بتوسعات جنوب شرق المدينة، وقطعة رقم (151) بنشاط مخازن دوائي بامتداد المنطقة الصناعية، بمساحة 3386 مترًا مربعًا، ونشاط مركز خدمة وصيانة سيارات بمنطقة الورش بتوسعات شمال غرب المدينة، بالقطع أرقام (24، 26)، بمساحة إجمالية 750 مترًا مربعًا.