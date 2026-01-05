قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
وزير الخارجية الألماني: الشعب الفنزويلي وحده من يجب أن يقرر مستقبله
اتحاد الكرة يعلق على لقاء مصر وبنين: رحلة البحث عن النجمة الثامنة مستمرة
فى منتصف تعاملات اليوم.. الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه
الجيش السوداني يسقط مسيرات للدعم السريع استهدفت مقر قيادة الفرقة 19 وقاعدة مروي
عقوبات الإدارات المخالفة تثير جدلًا في مجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
ألمانيا تعلن إرسال شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة عبر مصر
في ذكرى ميلاده الـ 80.. قطوف من حياة الإمام الأكبر أحمد الطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدينتي العبور وأسيوط الجديدتين

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات
شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية لهييئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة، بجانب توفير فرص العمل والخدمات المتنوعة.

وأضاف وزير الإسكان أن التقديم على الفرص المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين حتى يوم 15 يناير الجاري، من خلال الرابط https://assign.newcities.gov.eg/ ، وذلك في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المجن الجديدة، من خلال إتاحة أراضٍ بمواقع متميزة وبأنشطة متعددة تشمل التجارية، والإدارية، والتعليمية، والطبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من مكانة المدن الجديدة كمقاصد للفرص الاستثمارية الواعدة.

وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة بمدينة العبور الجديدة:  قطعة أرض رقم (6 ب) – منطقة الخدمات الإقليمية على مساحة 11332 م² – نشاط تجاري – طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وقطعة أرض رقم (14) – منطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 16597 م² – نشاط تعليمي جامعي – طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وقطعة أرض رقم (50 ب) – منطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 9279 م² – نشاط تجاري إداري – طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وقطعة أرض رقم (138) – منطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 1094 م² – نشاط تجاري إداري – الحي 39، وقطعة أرض رقم (150) – منطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 1659 م² – نشاط تجاري – الحي 39، وقطعة أرض رقم (219) – منطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 881 م² – نشاط حضانة – الحي 39.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم طرح عدداً من الأنشطة الاستثمارية  بأنشطة متنوعة  تشمل: قطعة رقم (24) بمركز خدمات الحي الثاني، بمساحة 2635 مترًا مربعًا، بنشاط إداري، وقطعة رقم (26) بمركز خدمات المدينة الرئيسي، بمساحة 1040 مترًا مربعًا، بنشاط تجاري – إداري – سكني، وطرح نشاط عمراني متكامل بمساحة 24693 مترًا مربعًا، بالقطع أرقام (16، 17) بمنطقة الجمعيات بتوسعات جنوب شرق المدينة، وقطعة رقم (151) بنشاط مخازن دوائي بامتداد المنطقة الصناعية، بمساحة 3386 مترًا مربعًا، ونشاط مركز خدمة وصيانة سيارات بمنطقة الورش بتوسعات شمال غرب المدينة، بالقطع أرقام (24، 26)، بمساحة إجمالية 750 مترًا مربعًا.

الإسكان المجتمعات العمرانية العبور الجديدة الفرص الاستثمارية أسيوط الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

https://www.elbalad.news/6824011

الأوقاف: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم في مصر امتداد تاريخي وتمازج ثقافي

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: قصة أصحاب الكهف دليل على أهمية مصاحبة أهل الصلاح والتقوى

ماذا قال"الضوينى" عن شيخ الأزهر

الإمام الطيب كما عرفته عن قُرب.. اعرف ماذا قال"الضوينى" عن شيخ الأزهر؟

بالصور

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد