تكثيف العمل بـ "الإسكان الأخضر" بأكتوبر الجديدة لضمان التسليم في مواعيدها

أعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لتسريع وتيرة العمل بمشروع "الإسكان الأخضر" بقطاع (ج)، والذي يعد أحد أضخم مشروعات التنمية المستدامة في المدينة.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد المهندس محمد عبد المقصود ، صدور تعليمات مشددة لشركات المقاولات العاملة بتكثيف الوردية وزيادة معدلات الإنجاز لإنهاء 599 عمارة (بإجمالي 14,376 وحدة سكنية)، والالتزام بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة .

شدد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز على أن الجودة الفنية هي "حجر الزاوية"، حيث يتم تطبيق مواصفات التقييم البيئي بدقة، لضمان توفير استهلاك الطاقة والمياه بنسبة تتراوح بين 30% و50%، من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وأنظمة معالجة المياه الرمادية.

وأوضحت المهندسة رانيا عبدالله، نائب رئيس الجهاز للإسكان، أن هناك جولات دورية لمراقبة بنود أعمال التشطيبات والمرافق، مؤكدة أنه لن يتم استلام أي وحدات لا تتوفر فيها أعلى معايير الاستدامة المتفق عليها، تماشياً مع مستهدفات الدولة للوصول إلى 68 ألف وحدة خضراء معتمدة بنهاية عام 2026.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، عبر تقديم وحدات سكنية متكاملة الخدمات تضمن خفض تكاليف التشغيل والصيانة على المواطنين وحماية البيئة.

وتؤكد وزارة الإسكان على أن عام 2026 سيمثل نقطة تحول في ملف الإسكان المستدام، مع استمرار العمل على قدم وساق لتحويل التطلعات العمرانية إلى واقع ملموس يلبي طموحات المواطن المصري.