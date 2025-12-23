استجابة للمواطنين.. رئيس أكتوبر الجديدة يتفقد الربوة ويوجه بتعزيز الخدمات

قام المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة بجولة تفقدية لمنطقة "ربوة أكتوبر" للوقوف على الأوضاع على الطبيعة.

في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وحرصاً على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وجه السيد رئيس الجهاز بسرعة العمل على تذليل كافة العقبات وتوفير الخدمات الأساسية بمنطقة الروضة، مع التركيز الفوري على

توفير منظومة مواصلات لربط المنطقة بالمدن المجاورة.



كما قام بزيادة عدد المحلات التجارية والخدمية لتلبية احتياجات السكان اليومية.

حملات ليلية لضبط الشارع

وفي سياق متصل، واستمراراً لجهود الجهاز في الحفاظ على المظهر الحضاري، قامت فرق الضبط بالجهاز بشن حملة ليلية مكبرة استهدفتمنطقة الـ 800 فدان، منطقة "ابني بيتك".



حيث تم التعامل مع تجمعات الباعة الجائلين وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين وتتسبب في تشويه المظهر العام.

يؤكد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز استمرار متابعته الميدانية لجميع الأحياء لضمان جودة الحياة للسكان وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفات.