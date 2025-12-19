قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب تشيلسي يكشف حقيقة خلافة جوارديولا في مانشستر سيتي
أوامر ترامب.. جماهير هذه المنتخبات لن تحضر كأس العالم 2026 بأمريكا
راح يعمل خير قتلوه | نهاية مأساوية لطبيب قنا.. والنقابة العامة تطالب بالقصاص
الكاف يحدد الملاعب المعتمدة لاستضافة المباريات القارية
استبعاد مهاجم منتخب كوت ديفوار من أمم إفريقيا
بتروجت يفوز على الإسماعيلي ببطولة كأس عاصمة مصر
تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة
عقوبة تصل للإعدام.. اعتقال 200 شخص في ميانمار بسبب قانون جديد للانتخابات
مصادر تكشف موقف كيروش من قيادة الإدارة الفنية في اتحاد الكرة
بعد زيادة المعاشات.. احسب هتقبض كام في شهر يناير 2026؟
بعد انتشار فيروس الأنفلونزا.. مستشار الرئيس للصحة لطلاب المدارس: ما تخافوش
كان زماني اشتريت مصر.. حسام موافي: درَّست 7000 ساعة مجانًا لمدة 30 سنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جهاز حدائق أكتوبر يواصل حملات إزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات بمختلف مناطق المدينة

إزالة المخالفات
إزالة المخالفات
آية الجارحي

يواصل جهاز حدائق اكتوبر حملاته المكثفة لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بالمدينة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتكثيف الرقابة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والإشغالات، والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة حدائق أكتوبر.

وبتعليمات المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وضمن خطة الجهاز لإعادة الانضباط والحفاظ على الطابع الحضاري، نفذت إدارة التنمية، بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق وشرطة التعمير، حملة مكبرة استهدفت إزالة مخالفات البناء، ورفع الإشغالات، والتعامل مع الباعة الجائلين، ومطاردة مركبات التوك توك المخالفة داخل المدينة.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإزالة عدد من المخالفات، شملت ضبط سيارة ودراجة نارية من تشوينات مسلسل (4) بمنطقة 130 فدان، وضبط جرار زراعي من تشوينات مسلسل (5) بالمنطقة نفسها، بالإضافة إلى ضبط تروسيكل بمنطقة الخامسة (بكيا). 

كما تم رفع إشغالات من سنتر (247) ومول الحسن، إلى جانب إزالة إشغالات أخرى بالمنطقة ذاتها. 

وجارٍ تنفيذ الإزالة الفورية للشدة الخشبية وأعمال الحدادة لدور مخالف بقطعة رقم (7 د) بالمجاورة الأولى – الفردوس.

وأكد المهندس ياسر عبدالحليم أن الحملات مستمرة بشكل يومي للقضاء على مخالفات البناء وإزالة بؤر المخالفات فور ظهورها، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة، ومناشدًا المواطنين الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة.

وأضاف أن أي مخالفة يتم رصدها تُزال على الفور، مع تحرير محضر للمخالف وتوقيع الغرامات المقررة، مؤكدًا أن رئاسة الأحياء تتابع جميع المخالفات بشكل مستمر، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها، وإثبات عدم ارتكابها قبل صدور قانون التصالح، فضلًا عن رصد أي تغيير في استخدام الوحدات السكنية والتعامل القانوني الحاسم مع المخالفين.

المهندس شريف الشربيني اخبار مصر الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مخالفات البناء حملات الإزالة جهاز مدينة حدائق أكتوبر مال واعمال

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

