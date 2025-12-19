جهاز حدائق أكتوبر يواصل حملات إزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات بمختلف مناطق المدينة

يواصل جهاز حدائق اكتوبر حملاته المكثفة لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بالمدينة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتكثيف الرقابة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والإشغالات، والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة حدائق أكتوبر.

وبتعليمات المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وضمن خطة الجهاز لإعادة الانضباط والحفاظ على الطابع الحضاري، نفذت إدارة التنمية، بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق وشرطة التعمير، حملة مكبرة استهدفت إزالة مخالفات البناء، ورفع الإشغالات، والتعامل مع الباعة الجائلين، ومطاردة مركبات التوك توك المخالفة داخل المدينة.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإزالة عدد من المخالفات، شملت ضبط سيارة ودراجة نارية من تشوينات مسلسل (4) بمنطقة 130 فدان، وضبط جرار زراعي من تشوينات مسلسل (5) بالمنطقة نفسها، بالإضافة إلى ضبط تروسيكل بمنطقة الخامسة (بكيا).

كما تم رفع إشغالات من سنتر (247) ومول الحسن، إلى جانب إزالة إشغالات أخرى بالمنطقة ذاتها.

وجارٍ تنفيذ الإزالة الفورية للشدة الخشبية وأعمال الحدادة لدور مخالف بقطعة رقم (7 د) بالمجاورة الأولى – الفردوس.

وأكد المهندس ياسر عبدالحليم أن الحملات مستمرة بشكل يومي للقضاء على مخالفات البناء وإزالة بؤر المخالفات فور ظهورها، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة، ومناشدًا المواطنين الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة.

وأضاف أن أي مخالفة يتم رصدها تُزال على الفور، مع تحرير محضر للمخالف وتوقيع الغرامات المقررة، مؤكدًا أن رئاسة الأحياء تتابع جميع المخالفات بشكل مستمر، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها، وإثبات عدم ارتكابها قبل صدور قانون التصالح، فضلًا عن رصد أي تغيير في استخدام الوحدات السكنية والتعامل القانوني الحاسم مع المخالفين.