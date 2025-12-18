نائب وزير الإسكان يبحث مع شركة كورية تصنيع مكونات محطات تحلية المياه



التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمسئولي تحالف الشركة الكورية الجنوبية العالمية LG water solutions المُتخصصة في مجال تصنيع الأغشية المستخدمة بمحطات تحلية مياه البحر ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وممثلي الشركة المصرية Rheoserve، لبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس محمد معوض، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات(PMU) بالوزارة، واللواء عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى نائبا رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب نائب وزير الإسكان بوفد الشركة الكورية، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية لمجال توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية لاسيما المستخدمة في مجال تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي وأن تلك الملفات على رأس أولويات الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وقد أبدى مسئولو الشركة الكورية رغبتهم في التوسع في الاستثمار بمجال تصنيع المهمات الكهروميكانيكية المستخدمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والانتشار في أفريقيا من خلال جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاتها التابعة.

كما عرض مسئولو الشركة سابقة الأعمال في مصر ومختلف دول الخليج وأفريقيا وأحدث التقنيات الحديثة لصناعة الأغشية والتي تساهم في تحسين كفاءة معالجة المياه المالحة وتقليل استهلاك الطاقة ومن ثم تقليل تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالأغشية التقليدية، موضحين أن الشركة قد حصدت العديد من الجوائز العالمية من منظمة Global Water intelligence ، كما أن الشركة تحتل المركز الرابع في الترتيب العالمي لأقوى العلامات التجارية كيميائياً ضمن قائمة Brand Finance 2025.

وخلال اللقاء، ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع مسئولي الشركة فرص الاستثمار المتاحة من خلال الجهات التابعة للوزارة في ضوء حرص الدولة المصرية علي تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بمجالات تحلية مياه البحر، مشيراً الي الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتي عام ٢٠٥٠ والمستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 مليون م/3يوم، وكذلك في توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية المستخدمة في مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة الاستخدام الأمن لها، والذي يجعلها سوقاً واعداً للاستثمار.

وأشار نائب الوزير إلى جهود الوزارة التي تأتي اتساقاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة واستراتيجية قطاع المرافق في التوسع في توطين المهمات الكهروميكانيكية والتقنيات الحديثة المستخدمة في محطات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي لتحقيق أعلى مستويات جودة ونقاء للمياه المُنتَجة، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص بنظامPPP.



